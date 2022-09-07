ميتا تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة في أكتوبر

أعلنت شركة ميتا أن مؤتمر Connect الخاص بها سيتم بثه على الهواء مباشرة في 11 أكتوبر في الساعة الواحدة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

وفي منشور على مدونة Oculus، قالت الشركة إنها ستغطي التقدم الذي أحرزته على صعيد ميتافيرس وتقدم ”نظرة على ما سيحدث في المستقبل القريب والبعيد“.

ولا يمكن لإعلانات الحدث أن ترقى إلى مستوى Connect العام الماضي، حيث غيرت الشركة اسمها من فيسبوك إلى ميتا، لكن الشركة قالت إننا سنرى معلومات عن تطبيق الواقع الافتراضي Horizon Worlds .

وألمحت الشركة إلى ”Project Cambria“ المتطور، كما ستظهر سماعة الرأس أيضًا بحسب ما نشرته ميتا.

والشهر الماضي، أكد مارك زوكربيرغ أن الشركة ستعلن عن سماعة رأس VR جديدة في أكتوبر، ويوم الثلاثاء، دعم هذه الفكرة بصورة نشرها على فيسبوك.

ويبدو الجهاز الذي يرتديه في الصورة مشابهًا جدًا لما رأيناه في Project Cambria بالفعل.

ووفقًا لزوكربيرغ، ستتضمن سماعة الرأس تتبعًا للعين والوجه وممرًا للألوان، ويُشاع أن لديها شاشة بدقة أعلى من تلك الموجودة حاليًا في Oculus Quest 2، ومن المتوقع أيضًا أن تكون أغلى بكثير من Quest 2، التي ارتفع سعرها مؤخرًا إلى 399.99 دولارًا.

كما أعلن زوكربيرغ الشهر الماضي أيضًا أنه ستكون هناك تفاصيل حول ”التحديثات الرئيسة لرسومات Horizon و avatar“ في مؤتمر Connect.

ويعرف Horizon Worlds بأنه تطبيق ميتافيرس الرائد للشركة، والذي يتيح للأشخاص إنشاء تجاربهم الخاصة والتنزه في الواقع الافتراضي (على غرار برامج مثل VRChat).

وراهنت الشركة بشكل كبير على أن ميتافيرس سيكون المستقبل، وتنفق مليارات الدولارات سنويًا على محاولة تحقيق ذلك.