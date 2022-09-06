تحذيرات من خطر اشتعال السجائر الإلكترونية

كشفت لقطات صادمة انتشرت مؤخرًا ضمن مقطع متداول عبر الإنترنت عن خطورة التعامل مع السجائر الإلكترونية وعدم التأكد من استخدام الشاحن الصحيح للطراز المستخدم.

ويظهر مقطع فيديو من خبراء في مؤسسة Electrical Safety First الخيرية بلندن انفجارًا قويًا من بطارية ليثيوم أيون صغيرة داخل سيجارة إلكترونية.

وتُعرف السجائر الإلكترونية أيضًا باسم vapes، وهي أجهزة إلكترونية تسمح لك باستنشاق النيكوتين في بخار بدلًا من الدخان.

ولكن تمامًا مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تحتوي السجائر الإلكترونية على بطاريات ليثيوم أيون يمكن أن تشتعل فيها النيران أو تنفجر في حالة ثقبها أو تلفها أو ارتفاع درجة حرارتها.

وخلال الفيديو، يتم شحن سيجارة إلكترونية فضية صغيرة بجهد أعلى مما ينبغي.

ولا تستطيع البطارية الموجودة داخل السيجارة الإلكترونية التعامل مع الجهد العالي، لذا فهي تدخل حالة من ”الهروب الحراري“ وتنفجر بشدة داخل حاوية Perspex الواقية.

والسلك الرفيع الذي يظهر في الفيديو عبارة عن مزدوج حراري يقيس درجة حرارة السيجارة الإلكترونية، ويتم مراقبته على مقياس حرارة أصفر.

ووفقًا للمؤسسة، فإن جهاز السجائر الإلكترونية في الفيديو بدون علامة تجارية، وربما تم شراؤه من سوق محلي أو عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، فإن الشاحن الموجود في الفيديو هو موصل USB، لكنه ليس الموصل الذي تم تزويده بالجهاز عند شرائه.

لذا فإن هذا يسلط الضوء فقط على مخاطر عدم استخدام الشاحن الذي يأتي مع السجائر الإلكترونية، ربما بعد ضياعه أو كسره.

وقالت مؤسسة ”السلامة الكهربائية أولًا“ في بيان: ”استخدم فقط الشاحن المرفق مع الجهاز.. إذا كان الشاحن البديل مطلوبًا، فاحصل عليه من الشركة المصنعة الأصلية“.

وشددت الحكومة البريطانية في تعليمات عبر موقعها الإلكتروني على أهمية استخدام شاحن السيجارة الإلكترونية المناسب، مع ضرورة فحص الجهاز خلال عملية الشحن، وفصل الجهاز عن الشاحن عندما يكون مشحونًا بالكامل.

وتقول صحيفة ”ديلي ميل“ إنه ”ربما يعيد البريطانيون النظر بالفعل في الاحتفاظ بالـ vape الخاص بهم في جيوبهم بعد حالات انفجار الأجهزة والتسبب في حروق مروعة“.

والعام الماضي، عانى رجلان أستراليان بالمثل من إصابات مروعة بعد انفجار بطاريات الليثيوم أيون في سجائرهما الإلكترونية.

وكإجراء احترازي، يتم تشجيع مدخني السجائر الإلكترونية vapers على عدم زيادة شحن بطاريات السجائر الخاصة بهم والتأكد من استخدامهم لعلبة واقية للبطارية.

وتم تحذير الأشخاص أيضًا من ترك السيجارة الإلكترونية في ضوء الشمس المباشر أو على الأسطح الساخنة؛ لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى حدوث رد فعل.

وتحذر شركة Electrical Safety First أيضًا من أن شواحن الدراجات الإلكترونية في الأسواق عبر الإنترنت معيبة، وبالتالي فهي تخاطر بحدوث ”حرائق مدمرة“.