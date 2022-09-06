LG تكشف عن أول تلفاز oled قابل للانحناء بلمسة زر واحدة‎‎

كشفت شركة LG عن أول جهاز تلفاز من إنتاجها مزود بشاشة OLED قابلة للانحناء بلمسة زر واحدة.

ويحتوي جهاز تلفاز LG Flex LX3 على شاشة مقاس 42 بوصة، تنحني إلى الداخل عندما يستخدمها الأشخاص لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب.

ويتضاعف جهاز Flex كشاشة ألعاب وجهاز تلفزيون، ويمكن أن ينتقل من جهاز مسطح تمامًا إلى ”منحنٍ بشكل مذهل“ للحصول على تجارب أكثر إمتاعا وإقناعا، كما تقول إل جي.

ويمكن للمستخدمين حني الشاشة إلى الداخل ثم العودة إلى الوضع المسطح ببساطة عن طريق الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد المصاحب، حتى أثناء تشغيل الشاشة.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير درجة الانحناء يدويًا بزيادات قدرها 5% عن طريق الضغط على زر أسفل الشاشة.

ويبلغ الحد الأقصى للانحناء في LG Flex مقدار 900R، مما يعني أن نصف قطر المنحنى 35 بوصة (90 سم) وهو ”أضيق نصف قطر عما هو موجود في السوق في الوقت الحالي“، وفقًا لشركة LG.

وتجعل الشاشة الأكثر انحناءً تجارب غامرة بشكل أكبر، لأنها تملأ رؤيتك المحيطية، تمامًا مثل شيء يتم مشاهدته في الحياة الواقعية، ولكن بالإضافة إلى الألعاب، فهي مصممة للعمل على المستندات ومشاهدة التلفزيون أيضًا، تمامًا مثل الشاشات الأخرى.

وتقول الشركة إن الشاشة ”مثالية لوحدة التحكم الغامرة والكمبيوتر الشخصي والألعاب السحابية، وللاستمتاع بالبث التلفزيوني المباشر وخدمات بث المحتوى، فإن LG OLED Flex تبشر بعصر جديد تمامًا من إمكانية تخصيص الشاشة“.

يشار إلى أنه سيتم إطلاق LG Flex في ”معظم الأسواق“، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحلول أكتوبر، قبل شهر من انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA في نوفمبر – ولكن لم يتم تأكيد السعر.