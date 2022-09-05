تسريبات تكشف تصميم ساعة "أبل" الجديدة

كشفت تسريبات حديثة معلومات عن التصميم الجديد والتغييرات التي أدرجتها شركة ”أبل“ على ساعتها الجديدة ”Apple Watch Pro“.

وحسب ما أظهرته صور مسربة نشرها موقع ”91mobile“، فإن ”أبل“ قررت إضافة زر أو اثنين آخرين إلى يسار الشاشة، إضافة إلى ظهور

وأظهرت أيضا، شاشة مسطحة وزرًا واحدًا جديدًا على الجانب الأيسر أسفل فتحة تهوية السماعة المعاد تصميمها.



وبينت التسريبات أيضًا ”نتوءا جديدا على اليمين يضم الميكروفون والزر والتاج الرقمي، الذي يبدو أنه محمي بشكل أفضل من الحوادث العرضية المطابع“.

وإذا صحت تلك التقارير، فإن هذا يعني أن ”أبل“ بدأت تتفهم حقًا حاجة الرياضيين، الذين تستهدفهم ”أبل“ في ساعتهما الجديدة.

ويحب عشاق المغامرات الشاشات التي تعمل باللمس لبعض الأشياء، لكنهم يحتاجون إلى أزرار إمساك كبيرة عندما يكونون في الأمواج، وتحت الماء، وعلى المنحدرات والممرات.

وجرى نشر مجموعة متنوعة من الصور على موقع ”تويتر“ عبر حسابي المسربين المشهورين Sonny Dickson و DuanRui من خلال موقع ”ويبو“.



وتعرض الصور ملحقات علبة زخرفية للساعة التي يقول مارك جورمان محلل أخبار ”أبل“ الشهير في وكالة ”بلومبيرغ“، إنها ستحتوي على شاشة أكبر مع وضع طاقة منخفضة وبطارية أكبر وغلاف صلب من التيتانيوم.

وتقول المصادر إن غطاء الساعة يبلغ قياسه 49 ملم، وهي ليست أكبر ساعة مراقبة متعددة الرياضات، لكنها قريبة من ذلك، علماً أن ”أبل“ تبيع حاليًا ساعات تتراوح من 45 ملم إلى 38 ملم.



ويأمل الكثيرون أن تكون الساعة الجديدة مقاومة للماء أيضًا، لأن تصنيف ”WR50“ الحالي من ”Apple Watch“ مناسب فقط للسباحة في المياه الضحلة، وليس للأنشطة مثل ركوب الأمواج شراعيًا أو التزلج على الماء أو الغوص.

وتترقب الأوساط التقنية الكشف عن الساعة الجديدة مع مجموعة من المنتجات أبرزها سلسلة ”أيفون 14″، ضمن حدث الخريف السنوي، الذي ستعقده شركة ”أبل“ في الـ7 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.