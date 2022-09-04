تطوير تقنية لشحن البطاريات الكهربائية خلال 3 دقائق فقط

منح مكتب جامعة هارفارد للتطوير التقني شهادة ابتكار خاصة لشركة ”آدين إينيرجي“ الأمريكية، لتطويرها بطارية صلبة قابلة للشحن في 3 دقائق فقط؛ بهدف استخدامها في السيارات الكهربائية.

وتتيح الشهادة لباحثي الشركة تطوير نموذج مخبري لنظام الشحن، إلى بطارية ليثيوم عملية؛ بهدف إدخالها إلى خط إنتاج السيارات الكهربائية.

وكان الأستاذ الدكتور شين لي، من جامعة هارفارد، طور النموذج المخبري، القابل لإعادة الشحن خلال 3 دقائق، وبمعدل 10 آلاف دورة شحن خلال عمر البطارية.

وامتاز النموذج الجديد عن بطاريات الليثيوم السابقة، بكثافة تخزينه للطاقة، واستقرار المواد داخله، ما يزيد من أمان الاستخدام، ونُشرت الدراسة في مجلة نيتشر العلمية.

وتسعى الشركة إلى تطوير بطارية جاهزة للاستخدام في السيارات الكهربائية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال شين لي: ”البطاريات السابقة حققت حوالي 3 آلاف دورة شحن، مقارنة ببطاريتنا الجديدة التي وصلت دوراتها إلى 10 آلاف“.

وأضاف: ”يمكن لتحويل البطارية إلى منتج تجاري، أن يغير من صناعة السيارات الكهربائية“؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور ويليام فيتزهيوغ، المدير التنفيذي للشركة، إلى أن انبعاث الكربون من قطاع النقل في الولايات المتحدة، بلغ 29% في العام 2019.

وقال فيتزهيوغ: ”تحويل النقل للاعتماد على الطاقة الكهربائية، يمثل خطوة مهمة في محاربة التغير المناخي، ولكن ذلك يستدعي تطوير تقنيات تناسب احتياجات المستهلكين“.

وأضاف: ”كثير من الأشخاص ليس لديهم موقف سيارة خاص في منازلهم؛ ما يلغي القدرة على الشحن في المنزل خلال الليل“.

وأشار فيتزهيوغ إلى ضرورة منافسة السيارات الكهربائية للسيارات التقليدية العاملة على مشتقات الوقود الأحفوري، في القدرة على الشحن والتشغيل خلال وقت قصير يماثل وقت الوقوف على محطة الوقود.

وتتيح التقنية الجديدة المطورة في هارفارد، التي تتضمن ابتكارات جديدة في تصميم البطاريات الصلبة، ميزات غير مسبوقة.

وأشارت الشركة إلى أن بطاريات الليثيوم التقليدية تنمو بداخلها مواد مضرة بالبطارية، ولكن التقنية الجديدة تحد من قدرتها على التشكل. ونتيجة لذلك، تستطيع البطارية المحافظة على استدامتها وأدائها العالي على المدى الطويل.