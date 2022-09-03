سوزوكي تعتزم إطلاق أول سيارة وقود حيوي

أعلنت شركة ماروتي سوزوكي الهندية التابعة لشركة سوزوكي اليابانية عن إطلاق أول سيارة تعمل بالوقود الحيوي، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة النقل.

وتمتاز شركة ماروتي سوزوكي بأنها أكبر شركة لتصنيع السيارات في الهند، وتتصف سياراتها بكفاءة عالية في استخدام الوقود، وبذلك يكون تحولها نحو إنتاج سيارات خضراء مفيدا جدا للبيئة.

وفي حين اتجهت معظم شركات تصنيع السيارات العالمية نحو إنتاج سيارات كهربائية، فإن الشركة وجدت أن السيارات الكهربائية غير متوافقة مع السوق الهندية.

واتجهت الشركة خلال الفترة السابقة نحو إنتاج سيارات هجينة تجمع بين الغاز الطبيعي والوقود الحيوي كحل أمثل للسوق الهندية.

وإلى جانب مجموعات كبيرة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، فإن الشركة أطلقت مؤخرا أول سيارة هجينة تُدعى ”غراند فيتارا“.

وأكد رئيس الشركة آر سي بهارغافا في احتفالية الذكرى الأربعين لتأسيسها، على تطوير سيارات تعمل بالكامل على الميثان الحيوي حاليا.

وقال بهارغافا، إن ”ماروتي سوزوكي تركز جهودها حاليا على مجال الوقود الحيوي، بفضل فائدته الكبيرة للبلاد كمصدر للطاقة المتجددة والنظيفة“؛ وفقا لموقع درايف سبارك.

ويمتاز الميثان الحيوي بكونه وقودا غنيا بالطاقة، ما يسمح لمهندسي الشركة بصناعة سيارات عالية الأداء والكفاءة، بالاعتماد على تقنيات المحركات الحالية.

ونوه بهارغافا إلى أن الشركة وضعت صناعة السيارات الكهربائية في حسبانها، ولكنها ستركز حاليا على السيارات العاملة بالغاز والوقود الحيوي بدلا من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري مثل الديزل.

وتسعى الشركة إلى المحافظة على كونها من أبرز شركات تصنيع السيارات الصديقة للبيئة في الهند.

ويساهم قطاع النقل في الهند بنسبة 90% من انبعاثات الكربون، ويعود معظمها إلى احتراق الوقود الأحفوري بواسطة السيارات.

وعلى مستوى العالم، فإن النقل مسؤول عن نسبة 27% من انبعاثات الكربون، معظمها من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة على العالم بالنسبة لانبعاثات الكربون، بعد الصين والولايات المتحدة.

ويمكن للسيارة الجديدة أن تقلل من استخدام الوقود الأحفوري وتخفف من انبعاثات الكربون في الهند، ما يسمح بمحاربة الاحترار العالمي.

والوقود الحيوي بديل نظيف عن الوقود الأحفوري، مشتق من الكتلة الحيوية المتجددة، وبشكل أكثر تحديدا، هو وقود بديل صديق للبيئة وخال من الكبريت وقابل للتحلل بيولوجيا وغير سام.