تقيس الضغط بدقة عالية.. هواوي تكشف مواصفات ساعتها الجديدة

كشفت شركة هواوي عن ساعة ذكية جديدة تعتمد فكرتها في المقام الأول، على استخدامها لقياس ضغط الدم.

والساعة الجديدة ”Huawei Watch D“، والتي تم عرضها لأول مرة خلال فعاليات معرض برلين التقني IFA 2022، تعتمد فكرتها على احتواء تصميم السوار على جزء قابل للتمدد بالهواء ليحيط بيد المستخدم ومن ثم تبدأ الساعة بقياس الضغط بدقة تضاهي دقة الأجهزة الطبية المخصصة لذلك.

وبحسب ما أوضحته الشركة الصينية، فإن قياس الضغط لدى الأطباء يغلب عليه ما يسمى بتأثير الرداء الأبيض، وهو حالة نفسية تسيطر على المريض عند قياس ضغطه في عيادة طبية أو مستشفى وتؤدي إلى ارتفاع طفيف في الضغط نتيجة حالة القلق من التواجد داخل منشأة صحية.

وأعلنت هواوي أن ساعاتها الجديدة ستصل إلى السوق الأوروبي كجهاز طبي معتمد يمكن للمستخدمين الوثوق به كطريقة دقيقة وآمنه لقياس الضغط في المنزل.

ويبلغ سعر الساعة الجديدة، 400 جنيه استرليني على أن تصل إلى السوق الإنجليزي بحلول الشهر المقبل.

والجهاز يحتوي على حزام شد ووسادة هوائية مقوسة هندسيًا وقفل محكم، وكلها مصممة لتظل الساعة مستقرة أثناء التضخم من أجل تعزيز دقة قراءات ضغط الدم.

ويجب على المستخدمين فقط ارتداء الساعة لمدة دقيقة واحدة والحفاظ على ذراعهم ثابتة حيث ينتفخ الشريط تدريجياً ويصبح أكثر إحكامًا وإحكامًا حول المعصم.

وبعد الدقيقة، تعرض شاشة الساعة قراءات لكل من الضغوط الانقباضية والانبساطية في الفئات ذات الترميز اللوني، وتلك الفئات القياسية هي المنخفض الطبيعي ارتفاع ضغط الدم المسبق ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى وارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية.

وتمثل القراءة الانقباضية، الحد الأقصى لضغط الدم والقراءة الانبساطية هي الحد الأدنى لضغط الدم.

ويمكن أن تؤدي القراءة العالية للانقباض حتى في ذراع واحدة فقط، إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة.

أيضًا تقدم الساعة ميزة إجراء اختبار تخطيط القلب والذي يمكن استخدامه للتحقق من إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هواوي تنصح أي شخص لديه أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة الطبية القابلة للزراعة بعدم استخدام هذه الميزة في ساعتها الجديدة.

ولإجراء اختبار ECG، يحتاج المستخدمون فقط إلى تثبيت إصبعهم على وحدة استشعار على جانب الساعة الذكية لمدة 30 ثانية.

وتدعم ”Huawei Watch D“ أيضًا مراقبة النوم ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم والكشف عن درجة حرارة الجلد ومراقبة الإجهاد، وهي مجهزة بأكثر من 70 وضعًا للتمرين.