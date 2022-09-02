"إل جي" تكشف عن ثلاجة تضيء بألوان حسب الحالة المزاجية

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية النقاب عن ثلاجة غريبة متغيرة الألوان مع مكبرات صوت و“بلوتوث مدمج“.

وتتميز الثلاجة التي يطلق عليها اسم ”MoodUP“ بألواح ”LED“ متغيرة الألوان تضيء بألوان مختلفة حسب الحالة المزاجية والمواسم والمناسبات.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن للثلاجة تحويل المطبخ إلى ”ديسكو“ من خلال الوميض الملون الذي يوجد في حلبة الرقص، ويمكن للمستخدمين اختيار الألوان المفضلة من الإعدادات.

وتم تزويد ثلاجة ”MoodUP“ بمكبر صوت مزود بـ“بلوتوث مدمج“، بحيث يمكن مزامنة الأضواء مع إيقاع الموسيقى المفضلة.

وبالرغم من الكشف عن الجهاز الفريد من نوعه، لم يتم بعد تأكيد السعر وتاريخ إصدار الجهاز.

وقال نائب رئيس شركة ”إل جي“ للإلكترونيات ليو جاي تشول إن ”ثلاجة MoodUP تعتبر جهازا منزليا متطورا، يمكنها تغيير الألوان لتتناسب مع مزاج المستخدمين وتحسين بيئة المطبخ“.

وأضاف: ”من خلال الألوان والموسيقى والراحة ودمج تقنيات إل جي المتطورة ومميزات التصميم المبتكرة، تكشف هذه الثلاجة الفريدة عن التزامنا المستمر لتوفير حياة أفضل في المنازل“.

وأشارت التقارير إلى أن ”الثلاجة مقسمة إلى 4 أقسام: قسمين للثلاجة في الأعلى، وقسمين للتجميد- الفريزر، في الأسفل“.

وتم تجهيز القسم العلوي الأيمن في الثلاجة بميزة ”LG InstaView“، والتي تتيح للمستخدمين رؤية الداخل عن طريق النقر، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 22 لونا لأبواب الثلاجة في الأعلى و 19 لونا لأبواب ”الفريزر“ في الأسفل من خلال تطبيق ”LG ThinQ“.

ويمكن للمستخدمين أيضا التحكم في الإعدادات المختلفة بناء على الموسم والمكان والحالة المزاجية، ويمكن للمستخدمين مطابقة حالتهم المزاجية أو لون ومظهر الثلاجة مع الأغاني من تطبيقات الموسيقى المفضلة لديهم.

وتتميز ثلاجة ”إل جي“ الجديدة أيضا بميزات أخرى مثل وميض مستشعرات الحركة الذي يضيء عندما يقترب شخص كنوع من الترحيب.