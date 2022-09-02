نظارة جديدة من TCL توفر إحساسا بمشاهدة شاشة بقياس 140 بوصة

قدمت شركة TCL الصينية نسخة محسنة من نظارتها الذكية NXTWEAR S، تحتوي على لوحتين ”ميكرو OLED“ بدقة 1080 بكسل، قادرة على توفير الإحساس بمشاهدة شاشة بمقياس 140 بوصة من مسافة أربعة أمتار.

وعرضت الشركة الصينية المتخصصة في الإلكترونيات، أحدث إصداراتها خلال معرض IFA 2022 الذي يقام حاليًا في برلين بألمانيا.

وتتيح النظارات الذكية NXTWEAR S مشاهدة المحتوى عند اقترانها بجهاز متوافق، مثل الهاتف الذكي أو جهاز لوحي أو وحدة التحكم في الألعاب.

وقامت الشركة الصينية في الإصدار الجديد للنظارة بدمج شاشتين Micro OLED بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز وعدسات تصحيح أمامية.

وتعد هذه التحديثات بمثابة إضفاء الإحساس برؤية شاشة مقاس 140 بوصة من مسافة أربعة أمتار.

وتشتمل النظارة على أربعة أوضاع عرض، هي الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والأفلام والقراءة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تكون ألوان النظارة أكثر إشراقًا وحيوية، فضلًا عن استهلاك أقل للطاقة.

وفيما يتعلق بالصوت، فإن النظارة تتضمن نظام مكبرات صوت معاد تصميمه بحيث يكون الصوت أكثر دقة ووضوحًا.

وقامت الشركة الصينية بإعادة تصميم عناصر التحكم بالكامل، مع تقليل الاعتماد على الهاتف الذكي لإجراء ضبط مستويات الصوت والسطوع.

وتتميز النظارات الجديدة بأقراص تناظرية دوارة أعلى كل شاشة من العدسات العينية، حيث تتحكم العجلة اليسرى في مستوى الصوت، فيما تتحكم العجلة اليمنى في السطوع وتسمح بتغيير الوضع من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

وفيما يتعلق بإمكانية الوصول، تمت إضافة موصل مغناطيسي جديد في الجزء الخلفي، مما يتيح الاتصال بسهولة أكبر بالأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى.

كما تأتي النظارات أيضًا بمنفذ USB من النوع C مع منفذ شاشة مدمج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة الضبط في وظيفة الصوت العالي والمنخفض التردد، تجعل الاستخدام المطول للجهاز أكثر راحة، خاصة أثناء عرض الأفلام الطويلة.

وستتوفر نظارات العرض القابلة للارتداء NxtWear S للمستخدمين بحلول نهاية العام الجاري، فيما حددت TCL تكلفة الإصدار الأخير بحوالي 700 دولار.