"أبل" تضع اللمسات الأخيرة على اسم نظارتها الذكية‎‎

كشفت براءة اختراع جديدة عن الاسم المحتمل لنظارات شركة ”أبل“ الذكية، المتوقع إطلاقها العام المقبل.

وأوضحت البراءة أن الشركة تتخذ من اسم Reality اسما لإصداراتها، وكذلك معالجها الجديد.

وسجلت براءات الاختراع في العديد من دول العالم، مثل السعودية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وكوستاريكا، وذلك تحت اسم شركة وهمية هي Immersive Health Solutions LLC.

وتندرج هذه الشركة تحت شركة وهمية أخرى تحمل اسم Corporation Trust Co، وهو الاسم الذي استخدمته ”أبل“ لتسجيل براءة اختراع لاسمي نظام تشغيل نظاراتها القادمة reality o.

وأوضحت براءة الاختراع أن اسم نظارتي ”أبل“ سيكون Reality One وReality Pro، على خلفية استخدام الشركة لكلمة ”برو“ لتمييز إصدارات منتجاتها ذات الإمكانيات الفائقة، بحسب بلومبيرغ.

إلى جانب ذلك، ورد اسم معالج النظارات القادمة من ”أبل“ تحت مسمى Reality Processor والذي من المتوقع أن يكون معالج ”أبل“ M2 أو إصدارًا مطورًا منه.

ويتزامن ذلك مع قرب خروج هواتف ”آيفون“ 14 إلى النور في حفل ”أبل“ يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، تحت اسم Far Out، والذي من المنتظر أن يشهد وصول ساعات جديدة من ”أبل“، وكذلك سماعات لاسلكية جديدة من عائلة ”إيربودز برو“.

يذكر أن تقارير سابقة أكدت أن نظارة ”أبل“ القادمة ستكون باهظة الثمن.

ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 2000 إلى 3,000 دولار، حيث إن الإصدار الأول من نظارات ”أبل“ سيستهدف جمهورها من الزبائن الأوفياء لبيئة منتجاتها، وكذلك مجتمع المطورين.

ومن المرجح أن تأتي نظارة ”أبل“ بتقديم تجربة واقع مختلط Mixed Reality ، إلى جانب قدومها بشاشات عالية الدقة بتقنية Mini-LED، إضافة إلى مستشعرات دقيقة خارجية لالتقاط صورة 3D للعالم حول المستخدم، وكذلك داخلية تتركز مهمتها على قراءة ملامح وجه المستخدم بدقة فائقة، لتكون شخصيته الافتراضية تحمل ملامح أقرب لشكله الحقيقي.

وأكدت التقارير خلال الفترة الماضية أن ”أبل“ لن تركز نظارتها على تطبيقات الميتافيرس، بل إنها مصممة في الأساس لتكون أداة يستخدمها المستخدمون لمدة ساعات قليلة للألعاب وبعض التجارب الاجتماعية السريعة، فهي غير مصممة للاستخدام لفترات طويلة.