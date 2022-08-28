أكياس جديدة من "البطاطا وزيت الطهي" تتحلل طبيعيا بعد استخدامها

طورت شركة ”غريت راب“ الأسترالية للمواد الحيوية، نوعا جديدا من الأكياس اللاصقة المستدامة، لتغليف الأطعمة، حيث صنعتها من ”قشور البطاطا وزيت الطهي المستعمل والنشا“.

وأوضحت الشركة، أن ”أكياس التغليف المطورة، أكثر صحة لكل من البشر والكائنات الحية الأخرى، وكذلك البيئة، حيث إنها لا تحتوي على مكونات سامة“.

وأشارت إلى أن هذه الأكياس ”تتحلل طبيعيا بعد الانتهاء من استخدامها، في مدة زمنية لا تقل عن 6 شهور، 180 يوما، وذلك أسرع بكثير من تحلل البلاستيك الصناعي“، حسبما أورد موقع ”يانكو ديزايين“ للأخبار التكنولوجية.

ونقل عن جوليا كاي، المؤسسة المشاركة لشركة ”غريت راب“ إنه ”يتم تلدين قشور البطاطا بمنتج حيوي، ويوضع بعد ذلك النشا بعد معالجته حراريا، ثم يضاف زيت الطهي المستعمل، ومواد بوليمر حيوي إضافية“.

وقالت كاي إن ”النشا يساعد في إطالة العمر الإفتراضي للأغلفة، لإمكانية استخدامها لفترة طويلة، بينما يجعل البوليمر الحيوي المضاف، المادة النشوية قابلة للتمدد، حيث يمكنها محاكاة القدرة الوظيفية للأغلفة اللاصقة البلاستيكية التقليدية، على الالتفاف حول الطعام بمرونة“.

وأوضحت، أن ”أكياس التغليف الجديدة تتحلل بنفس طريقة تفتيت بقايا الطعام وتحويلها إلى غذاء وطاقة للميكروبات في سماد المحاصيل الزراعية؛ ما يجعلها مفيدة لتربة غنية بالمغذيات“.

عقبة في التحلل البيئي

ولا تزال تواجه شركة ”غريت راب“، مشكلة، في ابتكارها الجديد لأكياس التغليف، حيث إنها لا تتحلل في البيئات البحرية.

وفي محاولتها للتغلب على ذلك تعمل الشركة الأسترالية، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة موناش في فرع مدينة ملبورن الأسترالية، لتطوير طريقة تسمح بتحويل قشور البطاطا، إلى بوليمر طبيعي يسمى ”بولي هيدروكسي ألكانوات“، والذي يمكنه أن يتحلل في أقل من عام، في مياه البحار والمحيطات.