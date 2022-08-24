ألمانيا.. تشغيل أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين

بدأ أول خط في العالم للقطارات التي تعمل بالهيدروجين في العمل، اليوم الأربعاء، بمدينة بريميرفوردي الألمانية، بعربات تابعة لشركة ألستوم متعددة الجنسيات وبمشاركة شركات ألمانية أخرى.

وذكرت سلطات المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يشمل قطارات تعمل على الطريق بين كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستيهود، تبلغ 93 مليون يورو.

وستحل القطارات الأربعة عشر التي تم طلبها تدريجيا محل خمسة عشر قطارا يعمل بالديزل والذي يُستخدم بعضها على الخط حتى الآن.

وأوضحت شركة ألستوم في بيان لها أن الطرازات الجديدة من Coradia iLint يصل مداها إلى ألف كيلومتر وخالية تماما من الانبعاثات الملوثة.

وتعمل القطارات الجديدة على تجنب استهلاك 1.6 مليون لتر من الديزل سنويا، بالإضافة إلى تفادي إنتاج 4400 طن من ثاني أكسيد الكربون.

ووفق خطة الشركة، يعمل حاليا خمسة من القطارات الجديدة، ومن المقرر دخول القطارات الأخرى في الخدمة بحلول نهاية العام.

وأوضحت شركة ألستوم الفرنسية متعددة الجنسيات أن الاختبارات على القطارات بدأت بالفعل في سبتمبر 2018 دون أي مشاكل.

وستتم إعادة شحن القطارات في محطة مبنية لهذا الغرض تضم 64 خزانا عالي الضغط سعة 500 بار بسعة إجمالية تبلغ 1800 كيلوجرام، وست ضواغط هيدروجين ومضختين للوقود.

ومع الاتجاه لاستخدام الهيدروجين كوقود للقطارات، يتم تخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة بشكل كبير، حيث إن كيلوغراما واحدا من الهيدروجين يحل محل حوالي 4.5 لتر من وقود الديزل.

وأشار بيان ألستوم إلى أنه تم التخطيط لإنتاج لاحق للهيدروجين في الموقع من خلال التحليل الكهربائي والكهرباء المتجددة.

ويعد نموذج Coradia iLint أول قطار ركاب في العالم يتم تشغيله بواسطة خلية وقود هيدروجينية تولد طاقة كهربائية للدفع، وهو صامت بشكل تام ولا يصدر سوى بخار الماء.

ويسافر القطار الذي تم تشغيله اليوم بسرعة تتراوح من 80 إلى 120 كيلومترا في الساعة، وبسرعة قصوى تبلغ 140 كيلومترا في الساعة.

ويمول المشروع من قبل الوزارة الاتحادية للشؤون الرقمية والنقل كجزء من برنامج الابتكار الوطني لتكنولوجيا الهيدروجين وخلايا الوقود.

كما تساهم الحكومة الفيدرالية بمبلغ 8.4 مليون يورو في تكاليف المركبات، و4.3 مليون يورو في تكاليف محطة الخدمة.