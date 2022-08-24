علماء أثرياء

مرفأ بيروت

طائرة عمانية؟!

سعر خاتم الخطوبة

جديد عبدالله رشدي

راغب وزوجة السفير

تولين البكري

قاتل جوى
أظهر المزيد

علوم وتقنية

كيف أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير الروبوتات العسكرية؟
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 8:00 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 8:50 GMT

كيف أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير الروبوتات العسكرية؟

منذ الحرب العالمية الثانية، تطورت الطرق المستخدمة في خوض الحروب بشكل جذري، وبدلا من استخدام الدبابات والطائرات المقاتلة والجنود والأسلحة النارية، ظهرت تقنيات

+A -A
المصدر: مهند الحميدي - إرم نيوز

منذ الحرب العالمية الثانية، تطورت الطرق المستخدمة في خوض الحروب بشكل جذري، وبدلا من استخدام الدبابات والطائرات المقاتلة والجنود والأسلحة النارية، ظهرت تقنيات عسكرية جديدة.

ودخلت الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية القابلة للتحكم عن بعد والروبوتات إلى الميادين العسكرية، واستخدمتها دول عديدة في حروبها.

وأصبحت الدول مهتمة ،أيضا، بالتقنيات العسكرية الاقتصادية، التي تحتاج إلى أقل ميزانية ممكنة، لكي تتلاءم مع ميزانيات البلدان المختلفة.

ومع استخدام الروبوتات الذاتية في الحروب، لم تتقلص مسؤوليات الجنود، بل على العكس، إذ يضطرون عندها إلى أداء مهماتهم التقليدية بالإضافة للمهام الضرورية لتشغيل الروبوتات.

وأدرج فريق موقع ”أناليتكس إنسايتس“، أقوى الروبوتات العسكرية المتطورة، والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي لعام 2022.

2022-08-MUTT_Multi-Utility_Tactical_Transport_

”إم يو تي تي“

يقوم روبوت ”النقل التكتيكي متعدد الاستخدامات“ بمرافقة الجنود وحمل المعدات خلال التنقل والسفر على الأرجل في المناطق الصعبة.

ويستطيع حمل 544 كيلوغرامًا من الوزن، وتزويد المعدات باستطاعة كهربائية تبلغ 3 آلاف واط، والسفر لمسافة 97 كيلومترًا لكل مرة تعبئة بالوقود.

2022-08-24657568798

رايز

وهو ”روبوت متسلق“ من تطوير شركة ”بوسطن دايناميكس“ الأمريكية، ولديه أقدام ذات مخالب شديدة الصغر، تسمح له بتسلق الأسطح الخشنة، مثل: الجدران، والأشجار.

ويطمح مشروع ”رايز“ إلى بناء ”روبوت متسلق“ مستوحى من الطبيعة، يستطيع السير على الأسطح المسطحة.

2022-08-029tWgKXEQqHpf49UoPqvPz-1.fit_lim.v1643896618

دوجو

طورته شركة ”جنرال روبوتيكس“ في إسبانيا، ويعمل مثل كلب حراسة يراقب حالة الجنود في المعركة، ويقوم بوظائف ”المروحية ذاتية القيادة“، ولكنه يعمل على الأرض.

ويمتاز الروبوت ”دوجو“ بأنه خفيف الوزن، ويستطيع أي مقاتل محمل بالسلاح الكامل أن يحمله معه.

2022-08-Robotex

أفاتار 3

يحسن روبوت ”أفاتار 3“ من قدرات الشرطة والجيش على مسح المناطق الخطرة بسرعة وأمان.

ويمكن للمستخدمين تعديل عمل الروبوت المطور من قبل شركة ”روبوتيكس“ في قبرص، ليناسب الوظائف التي يحتاجونها.

2022-08-centaur-robot1

قنطور

يستطيع هذا ”الروبوت“ تمييز الأخطار الموجودة في أرض المعركة، وتحديد حالتها والتخلص منها، مثل: الألغام، والذخائر المتفجرة.

والقنطور هو ”روبوت“ متوسط الحجم وقابل للتحكم عن بعد، يسير على الأرض ويحمي الجنود من الأخطار المخفية في أرض المعركة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play