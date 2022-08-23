كندا.. نجاح أول رحلة لطائرة بحرية كهربائية بالكامل

أكملت شركة طيران كندية، تشغل أسطولا من الطائرات البحرية، بنجاح أول رحلة بحرية تجريبية كهربائية بالكامل من نقطة إلى نقطة.

وتعد الرحلة علامة فارقة جديدة على طريق تسويق الرحلات الكهربائية المنتظمة، حيث قطعت الطائرة من طراز ”Havilland Canada DHC-2 Beaver“، مسافة 72 كيلومترا (45 ميلا) في 24 دقيقة.

وأقلعت طائرة شركة ”Harbour Air“، من محطة الطائرات البحرية في نهر فريزر بجانب مطار فانكوفر الدولي (الساعة 8:12 بالتوقيت المحلي)، حسبما أورد موقع ”computerhoy“.

وهبطت في ”بات باي“ قرب مطار فيكتوريا الدولي، الذي يخدم عاصمة كولومبيا البريطانية عند (الساعة 8:36).

وتعد ”Harbour Air“، أكبر شركة للطائرات المائية في أمريكا الشمالية، حيث تشغل من 30 إلى 50 ألف رحلة تجارية كل عام، وهو ما دفعها للبحث عن نهج جديد أكثر حفاظا على البيئة لرحلات المسافات القصيرة.

وفي عام 2019، تم تحويل الطائرة التجريبية التابعة للشركة وإضافة محرك كهربائي بالكامل يعمل ببطارية ليثيوم أيون بقوة 750 حصانا تم تصنيعه بوساطة شركة ”MagniX“.

وتهدف شركة الطيران الكندية إلى الحصول على شهادة اعتماد، لبدء الرحلات التجارية الكهربائية بالكامل مع الركاب في أقرب وقت ممكن في العام المقبل.

وقال كوري بول، نائب رئيس عمليات الطيران ”Harbour Air“ وأحد طياري الشركة التجريبيين: ”يسعدني أن أبلغكم أن رحلة ePlane التاريخية هذه سارت تماما كما هو مخطط لها“.

وأضاف بول: ”فريقنا وشركة MagniX وTransport Canada، يراقبون أداء الطائرة عن كثب“.

وأكد أن العملية أظهرت ”سلامة وموثوقية“ المشروع.

الطريق إلى الطائرات الكهربائية

وفي أوائل عام 2019، دخلت شركة ”Harbour Air“ في شراكة جديدة مع شركة ”MagniX“، وهي شركة مقرها ولاية واشنطن تعمل على تطوير وتصنيع محركات الطائرات الكهربائية.

وكان الهدف المعلن لكليهما هو إطلاق أول شركة طيران تجارية في العالم تشغل رحلات خالية من الانبعاثات.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من الإجراءات الروتينية (والرحلات التجريبية) للطائرة، إلا أن هذا يمثل معلما رئيسيا على طريق شركة ”Harbour Air“ نحو مستقبل طيران كهربائي بالكامل.