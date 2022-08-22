ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاربة المعلومات الخاطئة على ويكيبيديا‎‎

أعلنت شركة ميتا عن مشروع بحثي جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم SIDE، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي يتم عرضها في المقالات حول مختلف الموضوعات على منصة ويكيبيديا العملاقة.

وأشارت ”ميتا“ إلى أن المشروع البحثي الجديد هو مشروع مستقل من عمل مجموعة الباحثين بقطاع الشركة للذكاء الاصطناعي Meta AI، مؤكدة على أن مجموعة ”ويكيبيديا“ لا تتعاون بشكل رسمي مع الشركة، كما أنها لا تقوم باستخدام النظام الجديد SIDE في تحديث المقالات على منصتها تلقائيا.

وبحسب بيان رسمي من ميتا والورقة البحثية الصادرة عن قطاع Meta AI، فإن النظام الجديد يقوم على قاعدة بيانات ضخمة مكونة من 134 مليون صفحة ويب، وذلك لتدقيق مصادر الاقتباس التي يتم ذكرها في نهاية كل مقالات ويكيبيديا.

تعتمد أداة SIDE البحثية الجديدة من ميتا على تحليل وفهم اللغات الطبيعية، وذلك لتدقيق مصادر الاقتباس للمقالات، وكذلك تعمل ”سايد“ على البحث عن مصادر جديدة للأخبار والمعلومات المختلفة المنشورة بالفعل في مقالات ويكيبيديا، ويتم إضافة تلك المصادر الجديدة إلى المقالات، مما سيقوي من موثوقية المعلومات الواردة على ويكيبيديا.

وفي الوقت الذي أوردت فيه ميتا العديد من الأمثلة التي تؤكد من خلالها التطبيقات العملية المميزة لأداتها الجديدة ”سايد“، فإن الشركة أوضحت أن الأداة الجديدة تعتبر أداة لتوضيح أشكال التطبيقات التي يمكن الاعتماد خلالها على الذكاء الاصطناعي، خاصة في مسألة التحقق من المعلومات والعثور على مصادر موثوق بها لتلك البيانات، وأشارت في ورقتها البحثية إلى أن الأداة ليست جاهزة للاعتماد عليها على أرض الواقع لتدقيق المحتوى الفعلي المتاح على الإنترنت.

وأعلنت ميتا أنها تتيح أداتها الجديدة لمحرري ويكيبيديا، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 مليون محرر حول العالم، وذلك لاختبار مدى فاعلية ”سايد“، كذلك أشارت الشركة الأمريكية إلى أن الكود المصدري الخاص بالأداة الجديدة مفتوح المصدر ومتاح لعموم مجتمع المطورين والباحثين عبر منصة الأكواد البرمجية المفتوحة ”جيت هاب“.

يُذكر أن محرري ويكيبيديا يستخدمون بالفعل مجموعة من الأدوات البرمجية للتأكد من مختلف المعلومات والمصادر التي يتم عرضها في المقالات التي يتم نشرها على المنصة الإلكترونية، إلا أنه بمقارنتها بأداة ميتا الجديدة، فإن ”سايد“ سترجح كفتها نتيجة تدريبها على قاعدة بيانات عملاقة، وعمل مطوري وباحثي ميتا على جعلها أذكى بمرور الوقت.