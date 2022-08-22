تحديثات جديدة لتحسين أداء "Google TV"

أطلقت شركة ”غوغل“ تحديثات لتحسين أداء الخدمة بأجهزة ”Google TV“ من شأنها معالجة مزيد من المعيقات التي تستهلك وقت المشاهد.

و“غوغل تي في“ هو مشروع أطلقته الشركة الأمريكية العملاقة بالاشتراك مع شركة ”سوني“، يقوم على تزويد التلفاز بمعالج يعمل بنظام ”غوغل أندرويد“.

ويهدف هذا المعالج إلى نقل تجربة الإنترنت إلى التلفاز.

وشملت التحديثات إدارة وحدة المعالجة المركزية بأجهزة ”Google TV“ وذاكرة التخزين المؤقت، بما يقلل الوقت الذي يستغرقه تحميل علامة التبويب ”من أجلك for you“ عند بدء التشغيل، حسبما أورد موقع ”انغيدجت“.

وأكد الموقع المعني بالشأن التقني أن التحديثات ركزت على عنصر ”السرعة“ في تجربة المستخدم، حيث أصبح التنقل بين عدة علامات بنظام تشغيل ”Google TV“ أكثر سرعة، فضلا عن تسريع تشغيل بوابة ”البث المباشر“.

أما أهم تحديثات ”Google TV“ على الإطلاق، فتتمثل في استهلاك برنامج التشغيل لنسبة أقل من ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، ما يمكن المستخدم من تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

وأضافت ”غوغل“ أيضا خيار ”تحرير مساحة التخزين“ إلى قائمة الإعدادات لتسهيل مسح ذاكرة التخزين المؤقت ببرنامج التشغيل، وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها.

كما تضمنت تحديثات الشركة تقليل عدد الأخطاء التي يراها المستخدمون عند محاولة تثبيت تطبيقات جديدة، وتمكين المستخدم من توفير مساحة على الجهاز ليتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات.

ولفتت شركة التكنولوجيا العملاقة إلى أن ”التحديثات أصبحت متاحة على جهاز Google TV، وقد يستغرق وصولها لبعض المستخدمين بضعة أيام.

وقالت إنها ”تخطط لتعميمها على كل أجهزة التلفزيون الذكية، المشغلة بنظام أندرويد، قريبًا“.

وكانت ”غوغل“ قد أعلنت، في بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تغيير اسم تطبيق (Google Play Movies & TV) ليصبح (Google TV)، الذي يُعد بمثابة متجر لاستئجار الأفلام أو شرائها وتجميع المحتوى.

كما يتيح مشاهدة الأفلام والعروض من خدمات البث المختلفة، مثل: نتفليكس، وأمازون برايم فيديو، وديزني بلس، وغيرها، وبذلك يمكن للمستخدم الوصول إلى المحتوى المرئي الذي يريد مشاهدته في مكان واحد.