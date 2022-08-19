"الأمن السيبراني" السعودي يصدر تحذيرًا بمستوى عالٍ جدًا لمستخدمي منتجات Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، الجمعة، تحذيرا بمستوى عال جدا لمستخدمي منتجات أبل.

وقال المركز، في التحذير الذي حمل الرقم 5130/2022 ، إن التحذير يستهدف الطاعات كافة، مشيرا إلى أن شركة أبل أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وكشف المركز عن النسخ التي اوصت الشركة بتحديث منتجاتها إليها، لسد الثغرات الأمنية الخطيرة.

وأشار تحذير المركز الوطني والإشادي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال عدم التحديث وسد الثغرات الأمنية، فإن بإمكان المهاجم استغلال تلك الثغرات من خلال برمجيات خبيثة وبصلاحيات عالية.

وأدرج المركز رابطا يمكن من خلاله تحديث جميع منتجات أبل من خلاله، موصيا بسرعة التحديث تجنبا للاختراق.

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا وبمستوى عالٍ جدًا لمستخدمي منتجات “Apple”، ويوصي بالتحديث. pic.twitter.com/I1By8pgYRm — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 19, 2022

وكانت شركة ”أبل“ الأمريكية كشفت عن عزمها إصدار وضع تأمين جديد عبر أجهزتها المختلفة لمحاربة برامج التجسس، وتوفير طبقة إضافية من الحماية.

وقالت شركة ”أبل“، إنها تخطط لإطلاق ميزة جديدة تسمى ”Lockdown Mode“ هذا الخريف تهدف إلى ”إضافة طبقة جديدة من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأهداف أخرى لهجمات القرصنة المعقدة“.

ورفعت شركة ”أبل“ دعوى قضائية ضد شركة ”NSO Group“ الإسرائيلية، وهي الشركة المصنعة لبرنامج القرصنة الشهير ”بيغاسوس“، الذي يمكنه تنفيذ مثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى أنه تم إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء التجارية من قبل المسؤولين الأمريكيين.

وأوضحت الشركة أن وضع ”Lockdown“ الجديد سيصل إلى هواتف آيفون ولوحيات ”آيباد“ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (Mac) هذا الخريف.

وأضافت ”سيؤدي تشغيل وضع الحماية الجديد، إلى حظر معظم المرفقات المرسلة إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بهواتف آيفون (مثل iMessage وFacetime) وذلك بعدما اكتشف باحثو الأمن في الشركة أن NSO Group استغلت عيبًا في كيفية تعامل ”أبل“ مع مرفقات الرسائل“.

وأشارت الشركة إلى أن ”وضع الحماية الجديد سيؤدي أيضا إلى حظر الاتصالات السلكية بهواتف آيفون عند قفلها، وذلك بعدما استخدمت شركة Cellebrite الإسرائيلية مثل هذه الاتصالات اليدوية للوصول إلى أجهزة آيفون“.