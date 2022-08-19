باحثون يتمكنون من استنساخ "زهرة الجثة" ذات رائحة اللحم المتعفن

تمكن باحثون في الولايات المتحدة من استنساخ ”زهرة الجثة“ لأول مرة، وهي اسم لنبات معروف لدى علماء الطبيعة، له رائحة مميزة وكريهة للغاية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت جامعة ولاية واشنطن الأمريكية، التي قالت إنها ”استنسخت هذا النبات لأول مرة، وقامت بعرضه في حرم الجامعة في فانكوفر“.

والاستنساخ النباتي هو عملية ”زراعة أنسجة“ عبر أخذ أجزاء من النبات المراد استنساخه، قد تكون أعضاء أو خلايا تحت ظروف معقمة.

ثم يتم تربية الجزء النباتي المأخوذ ببيئات نمو معينة داخل أنابيب وبحاضنات توفر ظروفا معينة، فيتكون نبات جديد ويكبر، وحينما يصل للعدد والحجم المناسب يتم نقله من المعمل للصوب ثم للزراعة بالحقل.

و“زهرة الجثة“ معروفة علميا باسم ”تيتان أروم“ (Titan arum)، وهي نبات يتبع الفصيلة القلقاسية، وينتج زهرة ضخمة جدا وجميلة المنظر، لكن رائحتها كريهة جدا، تشبه رائحة اللحم المتعفن.

وعرضت جامعة واشنطن مقطع فيديو مكثفا لفترة ازدهار النبات، وعرضته بعد نموه في حرم فانكوفر، باعتباره إنجازا علميا لقسم العلوم البيولوجية.

وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة الأسبوع الجاري، فإن الأستاذ المشارك في القسم ستيف سيلفستر، هو من تولى التخطيط والإشراف على استنساخ ”زهرة الجثة“ في العام 2002 باستخدام بذرة من نبات ”تيتان أروم“، حصل عليها من جامعة ويسكونسن ماديسون.

وأطلق البروفيسور سيلفستر على النبات المستنسخ اسم ”تيتان فانكوج“ (Titan VanCoug)، حسبما أورد بيان جامعة واشنطن.

ومن المعروف أن النباتات المستنسخة تستغرق سنوات كي تزدهر لأول مرة، لكن المسؤولين بالجامعة كشفوا أن عملية استنساخ ”تيتان فانكوج“ استغرقت نحو 17 عاما.

وأشار المسؤولون إلى أن طول فترة استنساخ النبات الجديد تعود على الأرجح إلى إصرار البروفيسور سيلفستر على استنساخ ”قرم تيتان أروم“.

والقرم هو عضو نباتي مستدير لتخزين الماء تحت الأرض، موجود في نباتات مثل الزعفران والزنبق ويتكون من قاعدة جذعية منتفخة مغطاة بأوراق كبيرة.

وبحسب إعلان جامعة واشنطن، فإن استنساخ ”القرم“ تسبب في وجود ما يصل إلى 4 أوراق في أول إزهار لـ ”تيتان فنكوج“ بدلاً من ورقة واحدة في حالة الاستنساخ العادية.

يشار إلى أن ”زهرة الجثة“ لا تلجأ إلى ما تفعله الزهور الأخرى، التي تخرج رائحة حلوة لجذب الفراشات والنحل لتلقيحها، بل يلقحها الذباب والخنافس، التي تضع بيضها في اللحم الفاسد، لذلك فهي تخرج هذه الرائحة التي تجذب هذه الحشرات.