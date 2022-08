عينات من الفضاء تكشف حقائق جديدة عن نشوء الكواكب

كشفت عينات من الفضاء أعيدت إلى الأرض بواسطة مسبار ”هايابوزا 2“ الياباني عن وجود حبات من المواد التي تشكلت قبل وجود الشمس، على كويكب ”ريوغو“.

وقال تقرير نشره موقع ”فوتورا سيونس“ إنّ الباحثين في مجال الفضاء يركزون جهودهم على البحث عن الجذور والهوية الكونية لمختلف مكونات المجموعة الشمسية، عبر مهام تقوم به المركبات الفضائية، ومن بينها المسبار الياباني ”هايابوزا 2“ الذي كان في مدار حول الكويكب ”ريوغو“ من يونيو/ حزيران 2018 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقد تم أخذ عينات وصلت منذ ذلك الحين إلى الأرض وما زالت قيد التحليل.

وأوضح التقرير، أنه بتحليل العينات التي قام المسبار بجلبها إلى الأرض تبيّن أنها تنتمي إلى أحد أعضاء عائلة كويكبات ”أبولو“، أو الكويكبات القريبة من الأرض، وهي من بين تلك التي يحتمل أن تكون خطرة.

وأضاف أنه تم اكتشاف هذه الكويكبات، في العام 1999، وسرعان ما أصبح واضحًا أنها جزء من الكويكبات من النوع ”سي“ أي مشابهة للنيازك الكربونية الكوندريتية المعروفة على الأرض، لذلك فإن تركيبها الكيميائي قريب من تركيب المادة الجزيئية والسحابة المغبرة، حيث نشأ النظام الشمسي البدائي، دون الضوء والعناصر المتطايرة مثل الجليد.

وتمثل هذه المواد هدفًا مفضلًا للباحثين، لفهم أصل الكواكب وتشكل الشمس، ويُضاف إلى ما تم كشفه عن طريق تحليل عينات المسبار الياباني الإعلان الذي صدر في مقال لفريق دولي من الباحثين بقيادة غينس باروش، ولاري نيتلر، من معهد كارنيغي للعلوم نُشر في مجلة الفيزياء الفلكية، حيث أكّد أعضاء هذا الفريق أنهم اكتشفوا في العينات التي أحضرها المسبار الياباني عددًا مهمًا من حبيبات ما قبل المجموعة الشمسية.

Three years ago today (February 22, 2019) was the first touchdown of Hayabusa2! We remember the extremely tense operation. The sample collected at that time is now being examined by our initial analysis team. We are excited about what we will find! pic.twitter.com/tvmyBnHOzk

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) February 22, 2022