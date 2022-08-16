"سبوتيفاي" تختبر ميزة جديدة تشجع المستخدمين على التفاعل بأصواتهم‎‎

بدأت خدمة ”سبوتيفاي“، اختبار ميزة صوتية جديدة في فيتنام، وهي خاصة بتشجيع المستخدمين على نشر تسجيلات صوتية بأصواتهم ليعبروا خلالها عن رأيهم في قوائم الموسيقى داخل الخدمة.

وقد شارك مستخدم لمنصة ”ريديت“ بعض الصور للميزة الجديدة، والتي يتم اختبارها على مستوى مجموعة محدودة من المستخدمين داخل فيتنام، ليظهر الرسالة التوضيحية التي أظهرتها ”سبوتيفاي“ للمستخدمين؛ لتشجيعهم على التفاعل الصوتي مع قوائم الموسيقى.

وبحسب تصميم الميزة الجديدة، فإن التسجيلات الصوتية التي سيقوم المستخدمين بتسجيلها بأصواتهم سيتم نشرها عند انتهائهم في صورة تدوينة صوتية يتم نشرها في قسم مخصص على حساب صناع المحتوى.

أوضحت لقطات الشاشة المنشورة على ”ريديت“ وجود علامة ميكروفون داخل واجهة قوائم تشغيل الموسيقى، وبمجرد الضغط عليها، يظهر لهم رسالة توضيحية تخبرهم بأنهم على وشك تسجيل تفاعل صوتي يعبرون خلاله عن رأيهم في قائمة الموسيقى.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية إنشاء التسجيل الصوتي على مراحل، حيث يمكنه التسجيل ومن ثم التوقف، ومن ثم إعادة التسجيل من جديد، إلى جانب أن المستخدم يمكنه إضافة موسيقى في الخلفية بعد التسجيل.

وتتضمن الميزة الجديدة إظهار شاشة تنبه المستخدم إلى بعض القواعد التي يجب أن يلتزم بها خلال تسجيل حلقته الصوتية، مثل عدم تضمين مواد صوتية تتضمن حقوق ملكية فكرية لآخرين، وكذلك تجنب تسجيل محتوى صوتي به خطاب كراهية أو أذى لفظي للآخرين.

أكدت ”سبوتيفاي“، أن الشركة تعمل بالفعل على اختبار الميزة الجديدة، إلا أنها لم تصرح بأي تفاصيل حول ما إذا كانت تلك الميزة ستصل عموم المستخدمين بشكل رسمي أم لا، وكذلك لم تكشف تفاصيل خططها للرقابة على التسجيلات الصوتية للمستخدمين التي تتم من خلال الميزة الجديدة، وذلك في بيان رسمي لموقع ”تيك كرانش“.

أوضحت الخدمة الموسيقية، في بيان رسمي، أن الشركة ”تسعى باستمرار نحو اكتشاف أساليب جديدة لتعزيز تجربة المستخدمين على المنصة؛ لذلك فإنها تختبر بشكل دوري مزايا جديدة لتقديم قيمة مختلفة للمستمعين وصناع المحتوى“.