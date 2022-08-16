ابتكار بدلة روبوتية تتيح للثعابين المشي بأربع أرجل

ابتكر محب الثعابين ”ألين بان“ بدلة روبوتية تتيح لها المشي على أربع أرجل، على نحو يشبه إلى حد ما طريقة سير سحلية الوَرَل، والسقنقور.

وقال ”بان“ إنه ”كان يشعر بالأسى تجاه الثعابين لأنها فقدت أرجلها في مراحل تطورها“، مشيرا إلى أن أرجل الثعابين لم تختف تمامًا وآثارها موجودة ولكن ضامرة.

ووفق دراسات علمية متخصصة في علم الزواحف والبرمائيات، فإن الثعابين القديمة كان لها أرجل خلال أول 100 مليون سنة من تطورها، ولم تكن الأرجل مجرد مرحلة انتقالية بل استمرت ملايين السنين.

وفي محاولة منه لمساعدة الثعابين على العثور على أرجلهم المفقودة، ابتكر ”بان“ بدلة روبوتية (يمكن وصفها بأنها أطراف صناعية) تتكون من هيكل خارجي آلي مزود بأربع أرجل تساعد الثعابين على استعادة حركتها بالطريقة التي فقدتها منذ مئات السنين.

وأوضحت التجربة الأولية عدم رغبة وإدراك الثعبان لآلية البدلة الروبوتية المصممة خصيصا لكي يستعيد طريقة سيره القديمة، ولم يدخل إلى الهيكل بسهولة، وتطلب الأمر الاستعانة بمربي ثعابين للقيام بتلك المهمة.

لكن بعد ذلك استقر الثعبان داخل البدلة الروبوتية، وبدأت تجربة السير المفقودة، والتي استمرت لبضع خطوات حتى توقفت بعد اصطدام الهيكل بأحد المقاعد، ما دفع الثعبان للمغادرة على الفور.