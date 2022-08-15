تقرير: روسيا تبني نظاما دفاعيا يستخدم الليزر لاستهداف الأقمار الصناعية‎‎

أكد تقرير جديد أن روسيا تقوم ببناء محطة ليزر أرضية جديدة لاعتراض ومهاجمة الأقمار الصناعية في المدار القريب من الأرض، ويرجح التقرير أن الليزر قادر على قصف أقمار التجسس الصناعية من دول أخرى بضوء الليزر للتشويش على أجهزة الاستشعار البصرية لتلك الأقمار.

ويزعم التقرير أن هناك ”أدلة قوية“ تشير إلى تركيب نظام الليزر الجديد، والذي يحمل اسم ”كالينا“، داخل منشأة روسية لمراقبة الفضاء في شمال القوقاز، ويستهدف النظام الليزري الجديد الأنظمة البصرية لأقمار التصوير الأجنبية التي تمر فوق الأراضي الروسية.

وذكر التقرير أيضًا أن ”كالينا“ قادر على استهداف قمر صناعي يبعد مئات الأميال عن سطح الأرض، مما سيوفر غطاء الحماية والأمان لحوالي مساحة 100,000 كيلومتر مربع، من أجهزة استشعار الأقمار الصناعية الضوئية التي تجمع المعلومات الاستخبارية من السماء في صمت.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع The Space Review، فإنه على الرغم من التأخيرات المتكررة منذ بدء المشروع في عام 2011، إلا أن المبنى في طريقه للاكتمال بالفعل، وقد تم استخدام ليزر محمول يسمى Peresvet في نهاية عام 2019 ، ومشروع ”كالينا“ سيعمل على متابعة تحقيق مهمته.

يعتبر نظام كالينا الإشعاعي الجديد هو أحد مكونات مجمع Krona للمراقبة الفضائية الذي تديره وزارة الدفاع الروسية.

”كالينا“، الذي يحمل اسم كودي 40Zh6، والذي يعتمد في الأساس على نظام رادار ضوئي LiDAR، يشكل مجمع Krona ،وتعني بالروسية ”تاج الشجرة“ ، ومحطة الليزر الجديدة تبعد مسافة عدة كيلومترات عن ”كرونا“، بينما يقع الرادار الضوئي في قمة جبل تشابال ، وهو جبل يقع على ارتفاع كيلومترين من ”كالينا“.

استند التقرير في مزاعمه إلى ثلاثة أدلة تؤكد صحة وجود ”كالينا“ وأنه يستهدف تدعيم قدرات روسيا الدفاعية بمنصة ليزر قادرة على مهاجمة الأقمار الصناعية، الدليل الأول يتمثل في وثيقة ضمان بنكي نُشرت على الإنترنت في يناير 2014، تدعي أن كالينا يهدف إلى تطوير نظام يستخدم ليزر الحالة الصلبة ونظام بصريات تكيفي للإرسال والاستقبال لاستهداف الأنظمة الكهروضوئية المعتمدة على الأقمار الصناعية.

أما الدليل الثاني فيتعلق بوثيقة ظهرت على الإنترنت في عام 2017 تدرج مشاريع عسكرية روسية قائمة، وتتضمن مشروع ”كالينا“ بتفاصيل محدودة، بينما الدليل الثالث فيتمثل في إقرار شركة NPK SPP في تقريرها السنوي لعام 2013 بمشاركتها في إنشاء ”أنظمة ليزر للحرب الكهروضوئية“.