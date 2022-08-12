شاومي تطلق 3 أجهزة جديدة

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب عن 3 أجهزة جديدة قدمتها للأسواق العالمية، وذلك خلال مؤتمر الإطلاق الصيفي للشركة.

والأجهزة الجديدة، هي جهاز لوحي جديد، وسماعة أذن لاسلكية متطورة، وجيل جديد من ساعاتها الرائدة.

وبدأت الشركة بإطلاق تابلت ”Xiaomi Pad 5 Pro“، والذي يتميز بشاشة مقاس 12.4 بوصة بدقة ”+WQHD“ (2560 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 120 هرتز.

وتدعم الشاشة تقنيتي ”Dolby Vision“ و“HDR 10″، وتدرج لوني من مجموعة ”DCI-P3“.

وتأتي الشاشة مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، وشهادة ”TUV Rheinland“ لانبعاث الضوء الأزرق.

ويتم تشغيل الجهاز اللوحي بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 870“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 650“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

ويعمل تابلت ”Pad 5 Pro“ الجديد من شاومي على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة الشركة التقليدية من إصدار ”MIUI 13“.

ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.8. وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا بدقة 2 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي ولمكالمات الفيديو.

ويحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 67 وات.

ويتميز أيضاً بمنفذ ”USB Type-C“. ويدعم الجهاز اللوحي اتصال ”Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، واتصال ”Bluetooth v5.2″، ويزن حوالي 620 غراما.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من التابلت (6 رام + 128 تخزين) من 444 دولارا، بينما يبلغ سعر الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 512) حوالي 622 دولارا.

ويتوفر الجهاز بخيارات ألوان الأسود، والفضي، والأخضر.

ساعة Xiaomi Watch S1 Pro

تتميز ساعة ”Xiaomi Watch S1 Pro“ بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.47 بوصة، ودقة 480 × 480 بكسل.

وتستخدم الساعة الذكية إطارًا وسطيًا من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج ياقوتي فائق الجودة. والساعة مقاومة للماء حتى عمق خمسة أمتار.

والساعة مصنوعة من مواد عالية الجودة. وتتوفر أحزمة الساعة في ”المطاط الفلوري“، و“الجلد“، أو ”الفولاذ“ المقاوم للصدأ.

ويأتي الجزء الخلفي من الساعة محمي أيضا بزجاج الياقوت.

وتتمتع الساعة، وفقًا لشاومي، بإطار انسيابي للجسم ومعصم أكثر إحكاماً وتلميع متعدد الطبقات.

وتتميز ”Watch S1 Pro“ بمستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس الأكسجين في الدم (SpO2)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والمستشعر المغناطيسي الأرضي، ومستشعر ضغط الهواء، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر درجة الحرارة. وتتوفر الساعة بسعر 222 دولاراً.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة من شاومي اتصال ”Bluetooth v5.2“. وتحتوي على بطارية بقوة 500 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي.

ويمكن أن تعمل الساعة في درجات حرارة منخفضة ومرتفعة؛ تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر حتى 45 درجة.

وتعد الساعة هي الأولى من ”شاومي“ التي تتمتع بالقدرة على قياس درجة حرارة الجلد. ويمكن للساعة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم والنوم طوال اليوم.

وتضم الساعة أكثر من 100 وضع للياقة البدنية؛ بما في ذلك الجري، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال، والترياتلون، والسباحة، والآلة الإهليلجية، وآلة التجديف، وغيرها.

Xiaomi Buds 4 Pro

يتم تشغيل سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من شاومي بواسطة معالج متعدد النوى بمعمارية 12 نانومتر. وتدعم السماعة نطاق استجابة ترددي بين 20 و4 آلاف هرتز.

وتحتوي السماعة على بطارية بقوة 53 مللي أمبير في الساعة، مع حافظة شحن ببطارية 565 مللي أمبير في الساعة.

وتتميز السماعة بدعم بروتوكول الشحن اللاسلكي ”Qi“. وتحصل سماعات الأذن أيضًا على منفذ ”USB“ من النوع ”C“ للشحن.

ومع إيقاف وضع ”إلغاء الضوضاء“، تقول شاومي إن السماعة يمكنها توفير وقت تشغيل يصل إلى 9 ساعات، مقارنة بـ5 ساعات مع تفعيل ”إلغاء الضوضاء“.

وتدعم السماعة تقنية ”Bluetooth v5.3“ للاتصال بمدى يصل إلى 10 أمتار. وتتمتع سماعتا الأذن وعلبة الشحن الخاصة بهما بتصنيف ”IP54“ لمقاومة الماء والغبار.

وحددت الشركة سعر سماعتها الجديدة بـ148 دولاراً، وتتوفر بخيارات ألوان ”Moon Shadow Black“ و“Star Gold“