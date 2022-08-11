"أوبو" تطلق ساعتها الجديدة Oppo Watch 3 لمنافسة سامسونج

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية عن أربعة أجهزة جديدة قابلة للارتداء؛ بما في ذلك ثلاث ساعات ذكية وسماعة أذن لاسلكية منخفضة التكلفة لا يتعدى سعرها حاجز 22 دولاراً.

وأطلقت الشركة الصينية سلسلة ساعتها الرائدة الجديدة ”Oppo Watch 3“ – التي تضم طرازين أحدهما إصدار احترافي – كمنافس شرس لساعة ”سامسونغ“ الذكية الجديدة أيضاً، ”Galaxy Watch 5“.

Oppo Watch 3 Pro

يتميز الإصدار الاحترافي للساعة، الذي يأتي باسم ”Oppo Watch 3 Pro“، بشاشة مرنة منحنية بالكامل من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.91 بوصة، تدعم تقنية ”LTPO“ الموفرة للطاقة بدقة 378 × 496 بكسل، مع 326 بكسل في كل بوصة.

وتتميز الساعة بإطار وسطي من الألومنيوم المقوى، مع هيكل سفلي من البولي كربونات المقوى بالألياف الزجاجية من نوع ”LNP“.

وتزن الساعة حوالي 37.5 غراماً دون السوار (الحزام) وتحتوي شاشة الساعة أيضاً على غطاء زجاجي ثلاثي الأبعاد من النوع ”C“.

ويتم تشغيل الساعة الذكية بواسطة معالج ”Snapdragon W5 Gen 1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية للأجهزة القابلة للارتداء، إلى جانب 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و32 غيغابايت للتخزين الداخلي.

وتتضمن قائمة المستشعرات الموجودة بالساعة مقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة، ومستشعر قياس معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس الأكسجين في الدم (SpO2) ومستشعر ”ECG“، ومستشعر الضوء المحيط.

وللمراقبة الصحية، تدعم الساعة مراقبة معدل ضربات القلب ومتابعة المؤشرات الصحية المختلفة، ودراسة صحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم، ومراقبة النوم وضغط الدم.

وتأتي الساعة مقاومة للماء بتصنيف ”5ATM“ (أي حتى عمق خمسة أمتار). وتتميز الساعة بدعم شريحة ”eSIM“ للاتصال دون الحاجة إلى هاتف ذكي، بالإضافة إلى دعم ”GPS“ و“GLONASS“ و“Bluetooth v5″ و“NFC“.

وتحتوي الساعة على بطارية تبلغ سعتها 550 مللي أمبير في الساعة يُزعم أنها توفر 5 أيام من العمل المستمر. ومع الوضع الخفيف، يقال إن الساعة الذكية توفر عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا. وعندما تكون الساعة في الوضع الذكي الكامل مع اتصال ”LTE“، ينخفض عمر البطارية إلى 4 أيام.

ووفقًا للشركة، يمكن شحن ساعة ”Oppo Watch 3 Pro“ بالكامل في حوالي 65 دقيقة، ويُزعم أنها تدوم يومًا كاملاً بشحن لمدة 10 دقائق. ويبدأ سعر الساعة من 297 دولاراً، وتتوفر في خيارات ألوان “ Platinum Black“ و“Desert Brown“.

Oppo Watch 3

ويشترك الإصدار الأساسي لساعة أوبو الجديدة، ”Watch 3″، مع الطراز الاحترافي فيما يتعلق بالتصميم والمعالج وحجم ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المدمج، بالإضافة إلى تقنيات الـ“بلوتوث“ و“NFC“.

وتتميز الساعة بشاشة مسطحة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.75 بوصة بدقة 372 × 430 بكسل، بالإضافة إلى 326 بكسل في كل البوصة. وتحتوي الساعة الذكية على بطارية بقوة 400 مللي أمبير في الساعة.

وتدعي الشركة أن الساعة توفر عمر بطارية يصل إلى 4 أيام في الوضع الذكي الكامل، الذي ينخفض إلى 3 أيام عند الاتصال بشبكة ”LTE“. وفي الوضع الذكي الخفيف، يُقال إن الساعة توفر عمر بطارية يصل إلى 10 أيام.

وفي ظل الاستخدام الكثيف مع الوضع الذكي الكامل، يمكن أن توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 1.5 يوم. وتدعي الشركة أيضًا أنه يمكن شحن الساعة في حوالي 60 دقيقة.

ويبدأ سعر الساعة من 237.8 دولاراً، وتتوفر في خيارات ألوان ”Platinum Black“ و“Feather Gold“.



Oppo Band 2

ويتميز سوار اللياقة الجديد من أوبو ”Oppo Band 2“ منخفض التكلفة بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.57 بوصة بدقة 256 × 402 بكسل، مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

ويتجاهل السوار التصميم التقليدي الذي يأتي عادة على شكل ”كبسولة مطولة“، واستبدله، عوضاً عن ذلك، بقرص مستطيل أكبر حجماً.

ويوفر متتبع اللياقة البدنية 200 وجه للساعة، ويأتي مع دعم لأكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك السباق، والتمارين الرياضية المختلفة، والسباحة، ووضع الرياضة الإلكترونية، والمزيد.

وتشتمل الميزات الصحية على جهاز التعقب ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم. ويأتي السوار مقاوماً للماء حتى عمق خمسة أمتار.

ويحتوي على بطارية بقوة 200 مللي أمبير في الساعة، يُزعم أنها تدوم حتى 14 يومًا. كما أنه يدعم الشحن المغناطيسي. ويزن السوار حوالي 33 غرامًا.

ويبدأ سعر السوار من 37 دولاراً، ويتوفر في خيارات ألوان ”Clear Cloud Blue“ و“Dark Night“. وسيتوفر السوار للبيع الرسمي اعتباراً من 19 أغسطس/آب الجاري.

Oppo Enco Air 2i

وتتميز سماعة الأذن اللاسلكية منخفضة التكلفة الجديدة، ”Enco Air 2i“، باتصال ”Bluetooth v5.2″، ودعم برامج ترميز ”AAC“ و“SBC Bluetooth“.

وتدعم السماعة نطاق ”بلوتوث“ يصل إلى حوالي 10 أمتار. وتحصل السماعة أيضًا على تقنية إلغاء ضوضاء المكالمات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للشركة، فإن السماعة الجديدة تحتوي أيضًا على مشغلات 10 ملم مطلية بالتيتانيوم. وتتمتع سماعات الأذن بنطاق تردد من 20 إلى 20 ألف هرتز.

ويمكن لمرتدي سماعة أوبو أيضًا النقر مرتين على سماعتي الأذن لالتقاط الصور من هواتفهم الذكية.

وتأتي السماعة بتصنيف ”IPX4“ لمقاومة الماء. وتقدم الشركة ثلاثة أزواج من أطراف الأذن لتناسب الأذنين بأحجام وأشكال مختلفة.

وتحزم سماعات الأذن بطارية 40 مللي أمبير في الساعة، وقد تم تجهيز علبة الشحن ببطارية تبلغ 460 مللي أمبير في الساعة.

وتدعي شركة ”أوبو“ أن سماعات الأذن توفر 7 ساعات من التشغيل المستمر. ويبدأ سعر السماعة من 22 دولاراً.

وتتوفر في خيارات ألوان ”Obsidian Black“ و“Crystal White“. وستكون متاحة للبيع الرسمي اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري.