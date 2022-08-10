سامسونغ تطلق سماعة "Galaxy Buds 2 Pro"

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية النقاب رسمياً عن الجيل الجديد من سماعات الأذن الرائدة الخاصة بها، والتي حملت اسم ”Galaxy Buds 2 Pro“.

ووعدت الشركة مستخدميها بتجربة صوتية فريدة من نوعها مع السماعة الجديدة التي تدعم خواص متطورة تُقدم للمرة الأولى.

وتم تجهيز السماعة –التي أطلقتها سامسونغ الأربعاء في حدث ”Galaxy Unpacked“– بمكبرات صوت محورية ثنائية الاتجاه مخصصة تدعم صوت ”Hi-Fi“ قوي بمقياس 24 بت.

وأوضحت الشركة لدى إعلانها عن المنتج الجديد أن تجربة الصوت المتطورة هذه تعمل فقط مع هواتف ”غالاكسي“ التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 12“ المستندة إلى واجهة ”One UI 4.0“ أو أعلى.

وأشارت الشركة إلى أن السماعات تأتي بتصميم مضغوط أصغر من ”Samsung Galaxy Buds 2“ التي تم إطلاقها العام الماضي، بنسبة تصل إلى 15%، مع ملائمة آمنة.

وأشارت الشركة إلى أنها أعادت تصميم السماعة لمنع الدوران العرضي داخل الأذن، وهو مصدر إزعاج لأولئك الذين يذهبون للركض بالسماعات.

وتأتي السماعة أيضًا مع دعم صوتي بزاوية 360 درجة مع قنوات متعددة مباشرة، وتتميز بخاصية ”إلغاء الضوضاء النشط“ (ANC)، بالإضافة إلى ثلاثة ميكروفونات عالية التطور.

وقالت ”سامسونغ“ إنها أعادت برمجة السماعة للتمييز بين ”الضوضاء التقليدية وأصوات البشر المحيطين“.

ووفقاً للشركة، يمّكن البرنامج هذا السماعة من التبديل تلقائيا إلى ”الوضع المحيط“ (أو Ambient Mode) عند اكتشاف الكلام.

ويعمل الوضع هذا على خفض الصوت تلقائيا مما يسمح للمستخدمين بإجراء محادثات دون غلق سماعات الأذن.

وتحتوي علبة الشحن الخاصة بالسماعات على بطارية بقوة 515 مللي أمبير في الساعة، بينما تحتوي السماعتان على بطارية بقوة 61 مللي أمبير في الساعة.

وتؤكد الشركة أن السماعات توفر ما يصل إلى 29 ساعة من وقت الاستماع، وما يصل إلى 15 ساعة من التحدث (مع إيقاف تشغيل خاصية ANC) مع علبة الشحن.

وتدعم سماعة ”Galaxy Buds 2 Pro“ الاتصال اللاسلكي عبر تقنية ”Bluetooth v5.3“. وتشتمل على ”ميزة التبديل التلقائي“، وهي ميزة مفيدة، خاصة للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة أخرى من ”سامسونغ“، حيث يستطيع المستخدم التبديل بين هواتف ”غالاكسي“ والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة التلفزيون الخاصة بـ“سامسونغ“.

ووفقاً لإعلان الشركة، تدعم السماعة برامج ترميز ”Samsung Seamless Codec HiFi“ و“AAC“ و“SBC“.

كما تتمتع السماعة بتصنيف ”“IPX7 لمقاومة الماء. ومع ذلك، تأتي علبة الشحن بدون مقاومة للماء.

وخلال الإعلان، ثمنت الشركة جهودها فيما يتعلق بالمواد المعاد تدويرها التي أدخلتها في صناعة السماعة الجديدة. وقالت الشركة: ”أكثر من 90% من جميع المكونات البلاستيكية في Galaxy Buds 2 Pro، مصنوعة من مواد معاد تدويرها“.

وأضافت: ”يتم استخدام 29 غراما من البلاستيك في السماعات بشكل إجمالي، منها أكثر من 27 غراما من المواد المعاد تدويرها. ويحتوي كل مكون على 20% على الأقل من شباك الصيد المهملة أو مواد ما بعد الاستهلاك“.

وحددت ”سامسونغ“ سعر السماعة الجديدة بـ230 دولارا، وتأتي بخيارات ألوان ”Bora Purple“ و“Graphite“ و“White“. وقالت الشركة إنها ستطرح السماعة الجديدة للجمهور في 26 أغسطس الجاري.