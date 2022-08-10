سامسونغ تطلق تشكيلة ساعاتها الجديدة "Galaxy Watch 5"

كشفت شركة ”سامسونغ“ النقاب رسمياً عن سلسلة ساعتها الذكية الجديدة ”Galaxy Watch 5″، خلال حدث إطلاق ”Galaxy Unpacked 2022“ الذي عقده العملاق الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.

وتضمنت السلسلة الجديدة طرازين أساسيين تحت مسمى ”Galaxy Watch 5“ بحجمين مختلفين، بالإضافة إلى طراز احترافي يظهر لأول مرة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء من ”سامسونغ“، والذي سيأتي باسم ”Galaxy Watch 5 Pro“.

ويعمل الإصدار الأساسي من الساعة الجديدة على نظام تشغيل ”WearOS 3.5“ مع واجهة ”سامسونغ“ التقليدية الخاصة بالساعات ”“One UI Watch 4.5.

ويتميز تصميم الساعة بهيكل متين مصنوع من الألومنيوم المقوى، الذي تطلق عليه الشركة اسم ”Armor Aluminium“، بالإضافة إلى حزام رياضي.

ويأتي الإصدار الأساسي من الساعة بحجمين مختلفين؛ الأول بمقاس 44 ملم، والآخر أصغر قليلاً بمقاس 40 ملم.

ويحتوي الإصدار الأكبر حجماً على شاشة ”“Super AMOLED مقاس 1.4 بوصة بدقة 450 × 450 بكسل، بينما يحصل الأصغر على شاشة من نفس النوع مقاس 1.2 بوصة بدقة 396 × 396 بكسل.

ويدعم الطرازان خاصية العرض الدائم للشاشة ”Always On Display“.

وزعمت الشركة أن زجاج الساعة مصنوع من كريستال الياقوت (Sapphire Crystal)، لتوفير طبقة حماية خارجية أكثر صلابة بنسبة 60%.

ويتم تشغيل الساعة (الطرازين) بواسطة معالج Exynos W920 SoC““ ثنائي النواة الخاص بشركة ”سامسونغ“، إلى جانب 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

وتتميز الساعة أيضًا بسعة تخزين داخلية تبلغ 16 غيغابايت.

ووفقاً لإعلان الشركة، تتميز الساعة الذكية بمستشعر ”Samsung BioActive“ الجديد، الذي يجمع بين ”مستشعر معدل ضربات القلب البصري“ و“إشارة القلب الكهربائية“ و“تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية“ لتوفير العديد من البيانات الصحية لمرتديها، بما في ذلك تتبع صحة القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستوى الإجهاد.

وجهزت ”سامسونغ“ أيضًا الطراز الأساسي من الساعة بمستشعر درجة الحرارة الذي يستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء. وتشتمل المستشعرات الأخرى بالساعة على مقياس التسارع والبارومتر والجيروسكوب والبوصلة ومستشعر الضوء.

وقالت الشركة، إن الساعة الجديدة ستحصل على دعم لـ“خرائط غوغل“ (Google Maps) قريباً، والذي سيعمل بشكل مستقل عن هواتف ”سامسونغ“ الذكية المتصلة بها.

كما أضافت الشركة أيضاً دعماً لـ“ساوندكلاود“ و“ديزر“ لتدفق الموسيقى والصوت.

وتأتي الساعة مزودة بتصنيف ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء (5ATM). وتدعم الساعة اتصال ”“Wi-Fi و““Bluetooth v5.2 و“NFC“ و“GPS“، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي المستند إلى ”WPC“.

ويحتوي طراز 44 ملم على بطارية بقوة 410 مللي أمبير في الساعة مقارنة بـ284 مللي أمبير في الساعة للحجم الأصغر.

ووفقاً للشركة، تأتي بطارية الساعة الجديدة بحجم أكبر من سابقيها بنسبة 13%، والتي توفر 8 ساعات من خاصية تتبع النوم من خلال 8 دقائق فقط من الشحن. ويزن طراز 33.5 غراماً، بينما يزن المقاس الأصغر حوالي 28.7 غراماً.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

يعمل الطراز الاحترافي للساعة الجديدة، ”Galaxy Watch 5 Pro“، أيضاً على نظام تشغيل ”WearOS 3.5“ مع واجهة ”One UI Watch 4.5“.

كما يتميز بشاشة من نوع ”“Super AMOLED مقاس 1.4 بوصة بدقة 450 × 450 بكسل.

وتدعم الساعة أيضاً خاصية ”Always On Diaplay“، لكنها تتميز بإطار من التيتانيوم مع حزام رياضي. وتأتي النسخة الاحترافية بنفس مواصفات وإعدادات الإصدار الأساسي من حيث التخزين الداخلي وذاكرة الوصول العشوائي والمعالج.

وتتميز الساعة الاحترافية بخاصية ”Track Back“ التي تسمح للمتنزهين وسائقي الدراجات الجبلية بتتبع مؤشراتهم الحيوية منذ بداية رحلتهم.

كما يمكن أيضاً للمرتدي الساعة أن يقوموا بتنزيل مسارات المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة.

ويتميز طراز ”Pro“ أيضاً بمستشعر الشركة الجديد، ”“Samsung BioActive، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والبارومتر، والجيروسكوب، والبوصلة، ومستشعر الضوء. ويدعم اتصال ”“Wi-Fi و“Bluetooth v5.2“ و““NFC و““GPS، بالإضافة إلى تصنيف ”IP68“ لمقاومة الماء والغبار (5ATM).

ويحتوي طراز ”Galaxy Watch 5 Pro“ على بطارية تبلغ سعتها 590 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي. ويزن حوالي 46.5 غراماً.

سعر التشكيلة

حددت شركة ”سامسونغ“ سعر الإصدار الأساسي من ساعة ”Galaxy Watch 5″ مقاس 40 ملم بـ280 دولاراً للنسخة العادية و 330 دولاراً لنسخة الـ“LTE“ (التي تسمح بإجراء مكالمات دون الحاجة إلى الهاتف الذكي). ولم تحدد الشركة حتى الآن سعر الإصدار الأكبر حجماً.

وتتوفر الساعة الأصغر حجماً بخيارات ألوان ”الجرافيت“ و“الذهبي الوردي“ و“الفضي“، بينما تتوفر الساعة الأكبر بخيارات ألوان ”الجرافيت“ و“الياقوت“ و“الفضي“.

أما عن الطراز الاحترافي ”Galaxy Watch 5 Pro“، حددت الشركة سعره بـ450 دولاراً للنسخة العادية و500 دولار لنسخة الـ“LTE“. وتتوفر الساعة بألوان ”بلاك تايتنيوم“ و“غراي تايتنيوم“. وسيتم طرح الساعات الجديدة للبيع اعتباراً من 26 آب أغسطس الجاري.