"إل جي" تكشف عن سماعات الأذن الجديدة TONE Free

كشف شركة ”إل جي إلكترونيكس“ لصناعة الأجهزة الإلكترونية، النقاب رسمياً عن تشكيلة سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة الخاصة بها، ”TONE Free“، المقرر طرحها في أغسطس الجاري.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن السماعات الجديدة ستوفر أفضل تجربة صوتية ممكنة من خلال تقنيات متطورة ستقدمها لأول مرة في سماعات الأذن، بالإضافة إلى تصميم أكثر راحة، ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة المفيدة.

LG TONE Free T90

تعد سماعة ”TONE Free T90“ هي الطراز الرائد ضمن التشكيلة الجديدة، حيث تتميز بهيكل داخلي جديد مع مشغل ديناميكي أكبر لمساعدة سماعات الأذن على توليد صوت جهير أعمق وأكثر إرضاءً.

وتتضمن ساعة ”Tone Free T90“ مادة ”الجرافين“، وهي مادة يقال إنها تقلل الاهتزازات.

وتستخدم سماعات الأذن أيضًا تقنية ”المعالجة المكانية لسماعات الرأس“ (HSP) من شركة ”Meridian“، حيت تزعم ”إل جي“ أن هذه التقنية تمكن السماعة من تقديم توازن نغمي ثابت بحجم معين.

وتدعم سماعات الأذن الجديدة أيضاً تقنية ”Dolby Atmos“، وتقنية ”Dolby Head Tracking“ عبر جميع المحتويات. وتدعي الشركة أن السماعات الأذن تعد الأولى من نوعها التي تتميز بمحرك صوت افتراضي صممته شركة ”Dolby“.

وتدعم السماعة أيضاً تقنية ”Snapdragon Sound Technology Suite 1“ المطورة من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والتي يقال إنها تقدم صوتًا بدقة 24 بت / 96 كيلو هرتز.

وتحصل تقنية ”إلغاء الضوضاء النشط“ (ANC) الموجودة بسماعة ”Tone Free T90“ على خوارزمية ”Double Step ANC“ و“Real Time ANC Optimiser“. وتتميز السماعة أيضاً بثلاثة ميكروفونات بالإضافة إلى إعداد ”VPU“.

وتأتي السماعة مصنفة بشهادة ”IPX4“ لمقاومة الماء. وصممت شركة ”إل جي“ السماعات الجديدة بالتعاون مع ”POSTECH Ergonomic Design Technology Lab“. وقالت الشركة إن السماعة تأتي بحجم صغير للغاية وخفيف في الوقت نفسه.

وقالت الشركة إنها زودت السماعة بتقنية ”Performance Fit“ التي تضمن الوضع الصحيح لسماعات الأذن داخل آذان مرتديها. وتحصل ”LG Tone Free T90“ على علبة شحن مدعومة بتقنية ”UVnano“ التي تعمل على تعقيم سماعات الأذن اللاسلكية في كل مرة استخدام.

وتحتوي السماعة أيضاً على ميزة ”Plug and Wireless“ التي يُقال إنها تمكن علبة الشحن من العمل أيضًا كجهاز إرسال ”Bluetooth“. وستتضمن علبة الشحن منفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وزعمت الشركة الكورية الجنوبية أن السماعات تقدم ما يصل إلى 9 ساعات من عمر البطارية مع إيقاف تشغيل ”ANC“. ويُزعم أيضاً أن حافظة الشحن تأتي مع ما يصل إلى 20 ساعة من عمر البطارية مع إيقاف تشغيل ”ANC“. وتتيح ميزة الشحن السريع في سماعات الأذن شحن السماعات بالكامل في حوالي ساعة.

LG TONE Free T60

تتميز سماعة ”TONE T60 Free“ الجديدة بنفس مواصفات شقيقتها الأكبر، ”TONE Free T90″، مع اختلافات بسيطة تأتي في حجم السماعة نفسها. وقالت الشركة إنها استخدمت أفضل المواد في عملية تصنيع السماعة الجديدة.

وتأتي السماعة بتصميم خفيف الوزن يبلغ حوالي 5.5 غرامات فقط، مما يحافظ على راحة الأذنين.

وتشتمل سماعات الأذن اللاسلكية هذه على هيكل ”ANC“ محسّن في الوقت الفعلي يكتشف الضوضاء المحيطة ويقضي عليها بنجاح أكبر للحفاظ على وضوح الصوت.

LG TONE Free Fit

أعلنت شركة ”إل جي“ أن هذه التشكيلة موجهة بشكل أكبر للرياضيين أو الذين يمارسون النشاط البدني باستمرار، مما يوفر ملاءمة آمنة ومريحة للمناسبات النشطة التي تتراوح من التدريبات الرياضية السريعة إلى الجري وتسلق الجبال.

وتضم التشكيلة طرازين؛ هما ”T7“ و“8T“، حيث يتميزان بتصميم خفيف الوزن يعمل على تحسين تدفق الهواء بالإضافة إلى تقنية ”SwivelGrip“، والتي تحافظ على سماعات الأذن بإحكام وراحة في مكانها حتى أثناء التمارين الأكثر شدة.

ومثل الطرازات الرائدة السابقة، يتميز الطرازان الرياضيان أيضاً بتقنية ”Meridian HSP“ وأداء ”ANC“ قوي وصوت مكاني واضح ومزايا المواد الهلامية للأذن من الدرجة الطبية والمضادة للحساسية وعلبة شحن تدعم تقنية ”UV nano“.

ويحصل الطرازان على تصنيف ”IP67″، مما يجعل من السهل استخدامها خلال ممارسة الرياضة دون قلق نظرًا لمقاومتهما للمطر والبقع والعرق والغبار. ويبلغ عمر البطارية في الطرازين حوالي 10 ساعات (وما يصل إلى إجمالي 30 ساعة مع علبة الشحن).