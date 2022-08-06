"إل جي" تطلق "Ultra Tab" للفئة الاقتصادية

أطلقت شركة ”إل جي“ لصناعة الأجهزة الإلكترونية، جهازاً لوحياً جديدًا للفئة الاقتصادية لم يتخط سعره حاجز الـ325 دولاراً، وذلك بعد أن أعلن العملاق الكوري الجنوبي انسحابه من عالم الهواتف الذكية بشكل دائم في العام الماضي.

ويتميز“LG Ultra Tab“ الجديد بهيكل معدني نحيف للغاية بسمك يبلغ 7.1 ملم، ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 10.35 بوصة بدقة ”2K“ (2000×1200 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5:3، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويجري تشغيل الجهاز اللوحي الجديد، الذي يأتي بعد سنوات من إطلاق ”إل جي“ سلسلة أجهزتها اللوحية الشهيرة ”G Pad“، بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 680“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 610“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“ و64 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 2.2“ قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“، ويعمل التابلت على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة.

ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل تدعم الضبط التلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويشتمل الجهاز على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات (يأتي الجهاز مع شاحن سريع بقوة 16.2 وات من نوع ”QC3.0“)، ويزن الجهاز حوالي 458 غراماً، ويتوفر باللون ”الرمادي الفحمي“ فقط.

ويضم الجهاز 4 مكبرات صوت على جانبيه، وقدمت شركة ”إل جي“ حافظة ”Folio“ مع الجهاز، إضافة إلى دعم خاصية ”Wacom“ لإقران القلم الذكي، كما يدعم التابلت اتصال ”واي فاي“ ثنائي المناطق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، و“بلوتوث 5.1″، و“USB Type-C“، ومقبس صوت 3.5 ملم.

وأعلنت ”إل جي“ في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي رسميًا عن انسحابها من سوق الهواتف الذكية نهائيا، دون أن تكشف عن أسباب قرارها، وتبع الإعلان وقف أنشطة التصنيع للشركة فيما يتعلق بالهواتف الذكية في نهاية شهر أيار/مايو من ذات العام.