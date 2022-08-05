"Among Us VR" تفتح باب التسجيل للاعبين

أعلنت لعبة ”Among Us“ الشهيرة، دخولها بشكل جدي في سوق الواقع الافتراضي ”VR“.

وفتحت اللعبة عمليات التسجيل في إصدارها الجديد ”Among Us VR“، استعدادا لإطلاقها نهاية العام الجاري بشكل رسمي.

والإصدار الجديد سيطور من تجربة اللاعبين، حيث سيضعهم داخل التجربة نفسها، وفق موقع ”ياهو“.

وسيصبح بمقدور اللاعب الالتفات من حوله بزاوية 360 درجة، وكأنه يسير داخل اللعبة، ليتمكن من الوصول إلى الشخص الدخيل على الفريق.

كما أنه سيتمكن من الإشارة بإصبعه لينبه بقية الفريق بأن شخصًا ما هو الدخيل.

وقامت الشركة مطورة اللعبة الأصلية ”Innersloth“ بالتعاون مع شركة ”Schell Games“ لتطوير الإصدار الجديد من اللعبة.

وسيكون الإصدار متوافقا للعمل على نظارات ”Meta Quest 2″، و“Steam VR“، و“Playstation VR“، وكذلك الجيل الجديد من نظارة بلايستيشن ”PSVR 2“ عند توافرها في نهاية العام.

do you own a VR headset?

do you have an internet connection?

do you want to try Among Us VR early? sign up for Beta Test tasks here and help out the beans!https://t.co/oq5zynIVTA pic.twitter.com/EFbitLFKVO — Among Us VR (@AmongUsVR) August 3, 2022

يذكر أنه تم إطلاق لعبة ”Among Us“ لأول مرة في عام 2018، على الهواتف الذكية أندرويد وآيفون.

لكن شهرتها الحقيقية تحققت بمجرد توافرها على خدمة بث الألعاب ”Steam“، وقد وصل عدد لاعبيها اليوميين إلى 15 مليون لاعب.

وتعتمد قصة اللعبة على تواجد اللاعبين في مكان من ثلاثة أماكن، إما سفينة فضائية أو جزيرة لفضائيين أو قاعدة فضائية.

وفي الأماكن الثلاثة يكون على اللاعبين إنجاز مجموعة مهمات، وخلال قيامهم بذلك يتعرض أحدهم للقتل على يد الدخيل.

ومن هنا يبدأ الجميع برفع مستوى الشك لديهم، ويتتبعون الأدلة، حتى يجدون دماء على يد الدخيل، الذي يشبههم من حيث الهيئة بشكل كبير، والذي يتبعه مجموعة كبيرة من الدخلاء.

والهدف الرئيس هو السيطرة على المكان المتواجد به اللاعبون بأي ثمن، وألا ينجز اللاعبون مهماتهم القادمين من أجلها.

وقامت شركة ”ميتا“ باستعراض مقطع ترويجي للعبة المنتظرة خلال مؤتمرها للكشف عن الألعاب الجديدة لنظاراتها الذكية ”كويست 2“ الشهر الماضي.

وجاء الفيديو ليظهر مدى ثراء التجربة التي سيخوضها اللاعب داخل نظارته الذكية، والتي ستجعله يشعر بالفعل وكأنه يتجول في بيئات اللعبة المختلفة.

حتى أنه خلال حضوره أحد اجتماعات الفريق داخل اللعبة، سيشعر وكأنه يشاهد ويعيش ويشارك بالفعل في اجتماع حقيقي تعلو خلاله الأصوات وتختلف وجهات النظر، حتى يصل الجميع إلى نقطة نظام يتفقون عندها على ضرورة مواجهة الدخلاء ورصدهم والقبض عليهم.