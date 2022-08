"Among Us VR" تفتح باب التسجيل للاعبين

أعلنت لعبة ”Among Us“ الشهيرة، دخولها بشكل جدي في سوق الواقع الافتراضي ”VR“.

وفتحت اللعبة عمليات التسجيل في إصدارها الجديد ”Among Us VR“، استعدادا لإطلاقها نهاية العام الجاري بشكل رسمي.

والإصدار الجديد سيطور من تجربة اللاعبين، حيث سيضعهم داخل التجربة نفسها، وفق موقع ”ياهو“.

وسيصبح بمقدور اللاعب الالتفات من حوله بزاوية 360 درجة، وكأنه يسير داخل اللعبة، ليتمكن من الوصول إلى الشخص الدخيل على الفريق.

كما أنه سيتمكن من الإشارة بإصبعه لينبه بقية الفريق بأن شخصًا ما هو الدخيل.

وقامت الشركة مطورة اللعبة الأصلية ”Innersloth“ بالتعاون مع شركة ”Schell Games“ لتطوير الإصدار الجديد من اللعبة.

وسيكون الإصدار متوافقا للعمل على نظارات ”Meta Quest 2″، و“Steam VR“، و“Playstation VR“، وكذلك الجيل الجديد من نظارة بلايستيشن ”PSVR 2“ عند توافرها في نهاية العام.

