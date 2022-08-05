مغربي يطور تقنية للحد من حوادث المرور

نجح المبتكر المغربي عبدالله عياش، بتطوير جهاز للحد من حوادث المرور والسيطرة على الكوارث الناجمة عن التجاوز غير الحذر في الطرقات السريعة.

ويساهم الجهاز الجديد في كشف الجانب الأمامي من الطريق عند غياب الرؤية بسبب الازدحام ووجود مركبات أمام السائق تحجب الرؤية.

والجهاز نظام مركب يتكون من كاميرا يصل مدى رؤيتها إلى حوالي 1000 متر، مع حساس ليزري لتحديد وجود أي مركبة أو أي حاجز آخر في الجهة الامامية قبل التجاوز.

التقنيات المطبقة

والتقنية الجديدة عبارة عن نظام تشغيل يحتوي على كاميرا تعمل في جميع الأوقات؛ ليلًا ونهارًا.

ويمكن للكاميرا العمل عن بعد دون أسلاك أو وصلها سلكيًا بشاشة داخل المركبة، أو شاشة هاتف السائق النقال إذا لم تتوفر شاشات في السيارة.

ويحتوي الجهاز على ماسح زجاج لضمان الرؤية في مختلف أحوال الطقس، فضلا عن حساس حواجز قادر على كشف جميع أنواع الحواجز لدى اقتراب المركبة منها؛ سواء كانت مركبات، أو من المشاة، أو من الحيوانات السائبة. على مسافة بعيدة في الاتجاه المقابل للسائق.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“؛ قال عياش: ”خلال تجاوز السائق للمركبات على الطرقات السريعة، تمكنه المرآة من رؤية المسافة الخلفية فقط“.

وأوضح عياش: ”بهذه التقنية يتمكن السائق من التجاوز بطريقة آمنة دون أن يخرج بمركبته بين الفينة والأخرى للتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة أو الحواجز المفاجئة“.

وأضاف: ”تتضمن التقنية التي طورتها ميزة أخرى مهمة تسهل قيادة سيارات تحتوي على مقود من نوع (فولانت) المُستخدَم في الجهة اليمنى؛ مثل السيارات الإنجليزية“.

وقدم المبتكر نوعين من التقنية الجديدة؛ الأول طراز مدمج مع المرآة، والثاني منفصل قابل للتثبيت على أي نوع من المركبات.

وأكد عياش في حديثه لـ“إرم نيوز“ على أن الشكل الخارجي للجهاز يمتاز بالمرونة في كلا الطرازين، مع إمكانية تغيير طولهما بشكل آلي من داخل السيارة أو بشكل يدوي من الخارج.

عقبات محلية

وأشار عياش إلى وجود جملة من المعوقات تقف أمام فئة المبتكرين غير الحاصلين على التعليم الجامعي، إذ ”يعانون من غياب الدعم المادي، ما يدفع كثيرين إلى إتمام مشاريعهم في منازلهم وورشاتهم على نفقتهم الخاصة، بعيدًا عن ورشات العمل الاحترافية“.

وقال عياش: ”تبقى المواكبة القانونية من أهم العقبات، وتشمل تحرير طلب الحصول على براءة اختراع بطريقة قانونية واحترافية، وهذه الخدمة تقدمها بعض المكاتب الخاصة بتكاليف مرتفعة جدا“.

ووسط تلك المعوقات يأمل المُبتكر الحصول على دعم المستثمرين، ليستطيع نشر ابتكاره في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال عياش: ”أتمنى أن تبرز مستقبلًا شراكات مثمرة مع الجامعات بصيغة ما، والعمل تحت مضلتها، حتى نوحد جهود الباحثين الأكاديميين من أبناء الجامعة وجهود المبتكرين المستقلين، من أجل تمثيل المغرب أفضل تمثيل في كل الملتقيات الدولية للاختراع“.

وعبدالله عياش، مبتكر مغربي حاصل على أربعة دبلومات متخصصة من المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية في ميادين مختلفة بما في ذلك ميكانيك السيارات.

وحاز المبتكر على ثلاث براءات اختراع من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية؛ منها جائزة أفضل ابتكار في المعرض الدولي للابتكار في كوريا الجنوبية عام 2019.