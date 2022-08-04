بتحديد الموقع الجغرافي.. "تويتر" تدعم الشركات بميزة جديدة

في إطار سعيها لإطلاق ميزات أوسع تركز على الأعمال التجارية، أطلقت شركة ”تويتر“، اليوم الخميس، خدمة جديدة تتيح للشركات تحديد مواقعها الجغرافية بتعريف حساباتها على موقع التدوينات القصيرة.

وتمكن ميزة Location Spotlight الجديدة الشركات من إضافة معلومات، مثل ساعات العمل والعنوان، وإرفاق تحديد الموقع عبر خريطة غوغل، مع شرح الاتجاهات، إضافة إلى إتاحة خيار النقر السريع للاتصال بالشركة عبر الهاتف أو برسالة مباشرة من داخل ”تويتر“، حسبما أفاد موقع ”ذا فيرج“.

وذكر الموقع المعني بالشأن التقني أن ميزة Location Spotlight أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم للشركات التي لديها حسابات احترافية على ”تويتر“.

ومن شأن إطلاق Location Spotlight أن يجعل التواصل بين العملاء والشركات أسرع وأسهل، إضافة إلى كونه أكثر دقة، خاصة بعدما كشفت فترة جائحة كورونا أن الاعتماد على المعلومات المسجلة سابقا بتطبيقات الخرائط قد تكون غير محدثة.

ففي وقت الإغلاق الاقتصادي كان على الشركات تعديل ساعات العمل في الحال كي تمتثل للقوانين المحلية أو لحماية عمالها، لذلك أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريقة الفعلية الأكثر دقة لمعرفة موقع الشركة وكيفية التواصل معها.

ويعد إطلاق ميزة Location Spotlight جزءا من مجموعة ميزات أوسع لـ“تويتر“، تركز على الأعمال التجارية، بما في ذلك وحدة التسوق الجديدة التي تتيح لبعض العلامات التجارية البيع من داخل تويتر.

وإذا كنت مهتما بإضافة Location Spotlight إلى حساب ”تويتر“ الخاص بشركتك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية عبر هاتفك الذكي:

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك في تطبيق ”تويتر“، وانقر فوق تحرير ملف التعريف.

في الجزء السفلي، انقر فوق تحرير ملف التعريف الاحترافي. (لن ترى هذا إلا إذا كان لديك حساب احترافي بالفعل).

سترى قسمًا يسمى ”Profile Spotlight”، ستحتاج إلى النقر عليه.

اضغط على مفتاح تبديل الموقع، ثم أدخل عنوان عملك، وساعات العمل، وموقع شركتك الإلكتروني، ومعلومات الاتصال بها.

انقر فوق ”نشر“ في الزاوية العلوية اليمنى، ليتم العرض على صفحة حساب ”تويتر“ الخاصة بالشركة.