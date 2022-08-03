تلسكوب "جيمس ويب" وفر صورة لمجرة عجلة العربة تتميز بوضوح غير مسبوق

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، الثلاثاء، صورة نادرة ومذهلة لمجرّة تبعد 500 مليون سنة ضوئية هي مجرّة عجلة العربة التي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له مثيل بفضل تلسكوب ”جيمس ويب“ الفضائي الجديد.

وسبق أن رُصِدت هذه المجرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، لكن قدرات الأشعة تحت الحمراء لجيمس ويب كشفت عن تفاصيل جديدة لم تكن ظاهرة قبل اليوم، إذ تتيح الرؤية عبر كمية غبار كبيرة.

وتضمنت الصورة المركبة المأخوذة من المراقبة بواسطة اثنتين من أدوات التلسكوب العلمية، مجرتين صغيرتين أخريين، بالإضافة إلى عدد من المجرات الأخرى في الخلفية.

وأوضحت ”ناسا“ في بيانها أن مجرة عجلة العربة لا تزال في حالة ”انتقالية“. وأضافت أن تلسكوب جيمس ويب يوفر “ فكرة عن حالتها الحالية“، وكذلك ”عما حدث لها في الماضي، وكيف ستتطور في المستقبل“.

ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكن حدثًا كبيرًا أعطاها شكلها، وهو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر ”لا تظهر في الصورة“.

وأدى ذلك إلى تَشَكُّل حلقتين انطلاقًا من النقطة الرئيسة للاصطدام، على طريقة التموجات الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة في الماء، ومن هنا أُطلِقت عليها هذه التسمية.

ولوحظ أن الحلقة الأولى الأكثر انتصافًا شديدة السطوع، في حين أن الثانية، أي الخارجية، آخذة في التوسع منذ 440 مليون سنة. وفي أثناء تمددها تصطدم الحلقة بالغاز المحيط؛ ما يؤدي إلى تَكَوُّن النجوم.

وكان تلسكوب جيمس ويب _الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار_ اُرسل إلى الفضاء قبل نحو سبعة أشهر، وهو يتمركز راهنًا على بعد نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.