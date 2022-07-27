ابتكار جهاز محمول لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

صممت شركة أوريا ”تيكنولوجيز“ الناشئة في كندا جهازًا خفيف الوزن وقابلًا للطي والوضع في حقيبة الظهر، يتميز بالقدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ويسهل الجهاز الجديد حصول المستهلك على الطاقة المتجددة؛ وقال المصممون: ”نسعى إلى تزويد الجميع بطاقة الرياح المحمولة“، وفقًا لموقع فري ثينك.

وتولد الرياح في الوقت الحالي 9% من الكهرباء في دولة مثل الولايات المتحدة، وبتكلفة أقل بنسبة 20% مقارنة بالعام 2010.

وتعتمد صناعة ”طاقة الرياح“ على مزارع مؤلفة من مئات ”عنفات“ الرياح البرجية العالية، ولكن جزءًا من الكهرباء المتولدة عن الرياح ناتجة عن ”عنفات“ صغيرة، أقصر بنحو 10% من ”العنفات“ التجارية، وتساعد في تزويد المنازل ومحلات الأعمال الصغيرة بالكهرباء.

ويماثل الجهاز المدعو ”شاين“، حجم وشكل زجاجة المياه الكبيرة، ويتضمن ”كابلات“ لتثبيته إلى الأرض، وشفرات وبطارية ليثيوم، ومدخل ”يو إس بي“، ويحتاج دقيقتين فقط لتجهيزه، ويستطيع شحن 3 هواتف ذكية في ساعة واحدة، في أي مكان تهب فيه الرياح بسرعة 13 إلى 45 كيلومترا في الساعة.

وتتميز ”العنفات الرياحية“ بأنها لا تتسبب في أي انبعاثات كربونية إطلاقًا، إذ تعتمد على دوران محرك نتيجة دوران شفرات الرياح، ما يسبب دوران مولد الطاقة الكهربائية.

وسعى المصممون إلى صناعة جهاز خفيف يمكن حمله، وهو قوي بما يكفي ليستطيع تحمل العوامل المختلفة، لذلك استخدموا الطباعة ”ثلاثية الأبعاد“ لتجربة نماذج مختلفة.

وعرض المصممون نتائجهم على مستثمرين لتمويل بحثهم، وبعد تكرار المحاولات توصلوا إلى ”عنافة محمولة“ تولد طاقة كهربائية أكثر من جميع الأجهزة الأخرى المشابهة.

وترى شركة ”أوريا“ أن ”الجهاز يمثل مستقبلًا أداة لمتسلقي الجبال، يمكن استخدامه لشحن هواتفهم وأجهزتهم، ويمكن أن يساعد أيضًا في حالات الطوارئ“.

وقال المصممون: ”لم يعد الأمر بالنسبة لنا مجرد تكهنات وإنما كان الدليل محسوسًا على رغبة السوق بالحصول على منتجنا“.

وتعمل الشركة حاليًّا على إنتاج العدد اللازم من الأجهزة لتغطية الطلب عليها، للوصول إلى حصة سوقية عالية تحقق ربحا كبيرا في سوق أجهزة الطاقة المحمولة.