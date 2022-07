"ميتا" ترفع أسعار نظاراتها الذكية‎‎

أعلنت شركة ”ميتا“ رفع أسعار نظاراتها الذكية ”ميتا كويست 2“ وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في تكاليف الانتاج، وذلك سيتم تطبيقه بداية من الأول من أغسطس المقبل.

وفقا للتسعير الجديد، سيكون معدل زيادة الأسعار هو 100 دولار، لتكون نظارة ”ميتا كويست 2“ بذاكرة تخزينية داخلية سعتها 128 جيجابايت، بسعر 299 دولارا، بينما الإصدار بسعة 256 جيجابايت سيكون سعره 499 دولارا.

نوهت الشركة الأمريكية أيضا بشأن زيادتها لأسعار الإكسسوارات الخاصة بنظاراتها الذكية، وكذلك وحدات النظارات المعاد تصنيعها.

وكشفت ”ميتا“ عن إنفاق المستخدمين حوالي مليار دولار داخل تطبيقات نظارات الشركة Meta Quest Apps، وذلك ساعد المطورين على تحسين تطبيقاتهم وتطوير التجارب التي يقدموها إلى المستخدمين عبر تطبيقاتهم وألعابهم.

وأشارت الشركة إلى أن تكلفة إنتاج نظارات ”ميتا كويست“ وشحنها لمنتجاتها في تزايد مستمر، موضحة أن ضبط تسعير نظاراتها سيتيح للشركة التوسع في استثماراتها داخل قطاعات البحث والتطوير الخاصة بالمنتجات والتقنيات الجديدة، وذلك للدفع بسوق تقنيات وتجارب الواقع الافتراضي VR لمستويات جديدة متطورة.

