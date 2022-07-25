اختيار الإماراتي سلطان النيادي لمهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية

اختير رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، للمشاركة في مهمة طويلة الأمد بمحطة الفضاء الدولية.

وهنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، النيادي، لاختياره للمشاركة في هذه المهمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن الشيخ محمد بن زايد قوله: ”نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية ناسا التي تنطلق ربيع 2023“.

وأضاف: ”مهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها بمهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم“.

رئيس الدولة: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية #ناسا التي تنطلق ربيع 2023..مهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها بمهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم. pic.twitter.com/atE2xAKBgR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 25, 2022

من ناحيته، قال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه ”من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله“.

وتابع: ”شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة“.