منصة "جيم ستوب" للـNFT تفتح بابها لعمل فني يتعلق بأحداث 11 سبتمبر‎‎

بعد أقل من أسبوعين من إطلاقها، قبلت شركة GameStop منصتها لتداول القطع المشفرة عمل فني مستوحى من أحدث 11 سبتمبر الإرهابية، وهو يحمل اسم Falling Man.

بحسب تغريدة نشرها حساب Web3 is Going Great، فإن القطعة الفنية المشفرة قد استحوت فكرتها في المقام الأول من صورة التقطها مصور وكالة الأسوشيتدبرس، ريتشارد درو، لرجل يسقط من أحد برجي التجارة العالمية خلال الأحداث الإرهابية في 2011.

يُذكر أن الأحداث الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر قد تسببت في وفاة حوالي 2753، ومن بينهم حوالي 100 شخص قد قفزوا من أبراج التجارة العالمية قبل انهيارها، خوفا من الموت احتراقا.

وقد وصف الفنان صاحب العمل الفني الرقمي بأنه يعبر عن سقوط رائد فضاء روسي من محطة الفضاء الدولية، وذلك في إشارة إلى مباشرة إلى تخلي روسيا عن مسؤولياتها تجاه المحطة الدولية بالفضاء.

وقد تم عرض إصدارين من العمل الفني، أحدهما بسعر 0.65 إيثيريوم، وهو يساوي تقريبا 990 دولار.

المثير للاهتمام هو أن ”جيم ستوب“ قد وضعت نظاما صارما للموافقة على كل عمل قبل دخوله إلى منصتها الجديدة، مما يعكس أن العمل الفني المثير للجدل قد مر بخطوات المراجعة والتأكد من التزامه بكافة المعايير، قبل حصوله على الموافقة.

الشركة تحصل على 2.25% من عمليات بيع القطع الفنية المشفرة.

For those not familiar with the photo:

Left (NFT): "Falling Man"

Right (photo): "The Falling Man" pic.twitter.com/KgXWqmwzQe

— web3 is going just great (@web3isgreat) July 23, 2022