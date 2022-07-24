منصة "جيم ستوب" للـNFT تفتح بابها لعمل فني يتعلق بأحداث 11 سبتمبر‎‎

بعد أقل من أسبوعين من إطلاقها، قبلت شركة GameStop منصتها لتداول القطع المشفرة عمل فني مستوحى من أحدث 11 سبتمبر الإرهابية، وهو يحمل اسم Falling Man.

بحسب تغريدة نشرها حساب Web3 is Going Great، فإن القطعة الفنية المشفرة قد استحوت فكرتها في المقام الأول من صورة التقطها مصور وكالة الأسوشيتدبرس، ريتشارد درو، لرجل يسقط من أحد برجي التجارة العالمية خلال الأحداث الإرهابية في 2011.

يُذكر أن الأحداث الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر قد تسببت في وفاة حوالي 2753، ومن بينهم حوالي 100 شخص قد قفزوا من أبراج التجارة العالمية قبل انهيارها، خوفا من الموت احتراقا.

وقد وصف الفنان صاحب العمل الفني الرقمي بأنه يعبر عن سقوط رائد فضاء روسي من محطة الفضاء الدولية، وذلك في إشارة إلى مباشرة إلى تخلي روسيا عن مسؤولياتها تجاه المحطة الدولية بالفضاء.

وقد تم عرض إصدارين من العمل الفني، أحدهما بسعر 0.65 إيثيريوم، وهو يساوي تقريبا 990 دولار.

المثير للاهتمام هو أن ”جيم ستوب“ قد وضعت نظاما صارما للموافقة على كل عمل قبل دخوله إلى منصتها الجديدة، مما يعكس أن العمل الفني المثير للجدل قد مر بخطوات المراجعة والتأكد من التزامه بكافة المعايير، قبل حصوله على الموافقة.

الشركة تحصل على 2.25% من عمليات بيع القطع الفنية المشفرة.

For those not familiar with the photo: Left (NFT): "Falling Man"

Right (photo): "The Falling Man" pic.twitter.com/KgXWqmwzQe — web3 is going just great (@web3isgreat) July 23, 2022

أثار العمل الفني جدلا واسعا، حيث أن البعض يرى أن التربح من عمل فني مقتبس من مأساة إنسانية، إلا أن الجانب الآخر يرى أن الفنانين أحرار بشأن حرية اقتباس الأفكار في أعمالهم الفنية المختلفة.

يشهد سوق القطع المشفرة غير القابلة للتبادل NFT حراك ملحوظ منذ العام الماضي، وقد وصل حجمه إلى 41 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 122 مليار دولار بحلول 2028، وقد اقترب سوق الـ NFT من تجاوز حجم سوق اللوحات الفنية التقليدية، والذي كان قد بلغ 50 مليار دولار العام الماضي.

يذكر أن قطع الـNFT هي عبارة عن أي عناصر مادية أو رقمية يتم ربطها بإحدى سلاسل الكتل الخاصة بالشبكات المشفرة، مثل إيثيريوم وسولانا، وذلك يجعل كل قطعة من تلك القطع المشفرة مميزة ونادرة، حيث أن كل قطعة يتم ربطها بكود برمجي لا يمكن أن يتكرر، ويتم تسجيله في إحدى الكتل، وبالتالي تصبح تلك القطع نادرة مثل الأعمال الفنية الأصلية الموقعة من رساميها.