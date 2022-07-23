"أمازفيت" تطلق ساعة "Band 7" للأسواق العالمية

كشفت شركة ”أمازفيت“ الصينية، المتخصصة في صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، النقاب رسميا عن ساعتها الجديدة ”Band 7″، والتي تأتي بسعر منخفض ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

وأطلقت الشركة الصينية ساعة ”Band 7“ الجديدة للأسواق العالمية مع أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، ووعدت بعمر بطارية ”تنافسي“ عن مثيلتها. ويأتي الجهاز القابل للارتداء الجديد بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.47 بوصة مع دقة ”HD“ (198 × 368)، وكثافة بكسلات بواقع 282 بكسل في البوصة.

وتأتي الساعة الجديدة مزودة بأوضاع مختلفة لمراقبة الحالة الصحية، بما في ذلك قياس معدل ضربات القلب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومراقبة الأكسجين في الدم (SPO2)، ومراقبة الإجهاد، ومتعقب الإجهاد، ومتعقب الدورة الشهرية (بالنسبة للسيدات).

وترسل هذه الميزات أيضًا تنبيهًا إلى المستخدم عندما تنخفض أو تقفز البيانات الصحية هذه بشكل غير طبيعي.

وتدعم المساعد الصوتي ”Amazon Alexa“ المدمج، وتعمل على نظام تشغيل ”Zepp“ الخاص بشركة ”أمازفيت“.

وتزعم الشركة الصينية أن الساعة توفر ما يصل إلى 18 يومًا من عمر البطارية مع الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 28 يومًا مع وضع توفير الطاقة.

وتضم الساعة – وهي تشبه إلى حد كبير ساعة ”Xiaomi Mi Band 7 Pro“ – أكثر من 50 وجهًا للساعة إلى جانب 8 وجوه قابلة للتعديل.

وتعمل الساعة مع كل من أجهزة ”أندرويد“ و“iOS“ عبر البلوتوث، حيث يمكن توصيلها بالأجهزة التي تدعم إصدار ”Android 7.0“ والأحدث، أو هواتف ”آيفون“ التي تعمل بنظام التشغيل ”iOS 12.0“ فيما أحدث أيضاً.

وتشتمل الميزات الأخرى بساعة ”Amazfit Band 7“ على خاصية ”العثور على الهاتف“، و“المنبه“، و“ساعة التوقف“، و“وضع عدم الإزعاج“، و“إشعارات المكالمات الهاتفية“، و“إشعارات الرسائل القصيرة“، والمزيد.

وتأتي الساعة أيضاً مزودة بخوارزمية ”ExerSense“ التي تتعرف بشكل ذكي على الحركات؛ مثل المشي والجري.

وتزن الساعة حوالي 28 غرامًا ولديها شهادة مقاومة الماء من تصنيف ”5ATM“.

وحددت شركة ”أمازفيت“ سعر الساعة الجديدة بـ49.99 دولار، على أن تتوفر بألوان البيج والأسود، إضافة إلى مجموعة متنوعة إضافية من خيارات ألوان الأحزمة باللون الأزرق والأخضر والبرتقالي والوردي.