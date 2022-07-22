أونور تطلق جهازها اللوحي الجديد Honor Tablet 8‎‎

أطلقت شركة أونور جهازها اللوحي الجديد Tablet 8، وذلك بصحبة تصميم مميز وشاشة كبيرة وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

يأتي تابلت أونور الجديد ”تابلت 8“ بشاشة 12 بوصة وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجايكسل، وهي نفس دقة الكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي، ويعد حجم الشاشة قفزة كبرى مقارنة بالجيل الماضي من أجهزة الشركة اللوحية، وهو Pad V7 والذي كانت شاشته بقياس 10.4 بوصة فقط.

أونور تابلت 8 يأتي بدقة وضوح للشاشة 2000*1000 بيكسل، وسيأتي الجهاز بألوان الأبيض والأزرق والأخضر، إضافة إلى قدومه بإكسسوار لوحة مفاتيح إضافية، وذلك يعزز من تجربة المستخدم.

أما على مستوى الإمكانيات الداخلية للجهاز، فيأتي أونو تابلت 8 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 690، وتتنوع خيارات الذاكرة العشوائية بين 4 و6 و8 جيجابايت، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بخيار واحد 128 جيجابايت.

سيأتي جهاز أونور الجديد بواجهته المميزة Honor UI 6.1، والتي تقدم عددا من المزايا المفيدة لتجربة المستخدم، مثل إمكانية تقسيم الشاشة لتشغيل تطبيقين في نفس الوقت، إضافة إلى إمكانية الربط بين التابلت وبين أي من هواتف أونور، بحيث يكون من اليسير على المستخدم نقل الملفات بين أجهزته بسهولة.

يعد جهاز أونور الجديد منافسا قويا أمام بعض الأجهزة اللوحية الرائدة، مثل جهاز سامسونج جلاكسي تاب 8، إلا أن الأخير يتفوق على جهاز أونور في تقديمه خيار 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية، و12 جيجابايت للذاكرة العشوائية، إضافة لوجود مخرج للذاكرة الخارجية، إلا أن تابلت أنور يفتقد تلك الميزة الهامة.

يأتي الجهاز الجديد بسعر 1499 يوان صيني، أي حوالي 220 دولارا فقط.

يعتبر الجهاز الجديد خيارا مميزا للباحثين عن جهاز لوحي بشاشة كبيرة وبسعر تنافسي، بالإضافة لقدومه بصحبة ”كيبورد“ إضافي داخل علبته، مما سيوفر بشكل كبير على المستخدم شراء لوحة مفاتيح منفصلة جديدة.

يذكر أن سوق الأجهزة اللوحية قد ازدهر بشكل كبير خلال العامين الماضيين وذلك على خلفية اتجاه المستخدمين لقضاء وقت أطول في المنزل تحت وطأة جائحة كورونا، ولذا كانوا دائما بحاجة إلى أجهزة ذات شاشات كبيرة بدلا من الهواتف الذكية.