خطوات جديدة لتسهيل التسوق عبر "يوتيوب"

أضافت شركة غوجل خطوات جديدة في يوتيوب لتسهيل عملية التسوق بشكل أكبر وعقدت شراكة مع شركة ”شوبيفاي“ الكندية للتجارة الإلكترونية، والتي من خلالها تعتزم إطلاق العديد من ميزات التسوق الجديدة للمشاهدين والمبدعين أيضا.

ووفقا للشراكة الجديدة، يمكن لصانعي المحتوى والمبدعين الآن ربط حسابهم الخاص على متجر ”شوبيفاي“ بقنواتهم على منصة ”يوتيوب“، حيث يمكنهم عرض منتجاتهم عبر القناة والاستفادة من مزامنة المخزون في الوقت الفعلي من ”شوبيفاي“.

كما يمكن لأصحاب القنوات الآن تفعيل إمكانية الدفع لمستخدميهم مباشرة عبر المنصة، وذلك بهدف السماح لهم بإكمال عملية التسوق دون مغادرة ”يوتيوب“. ويمكن البدء في الاستفادة من ميزات ”شوبيفاي“ من خلال زيارة علامة تبويب ”Shopping“ في ”Youtube Studio“.

وتقدم ”يوتيوب“ أيضا وجهات تسوق جديدة في صفحة ”Explore“ للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، حيث ستعرض محتوى ذا صلة يمكن التسوق فيه. كما تخطط الشركة أيضا لطرح هذه الخدمة لمزيد من البلدان في وقت لاحق من العام الجاري.

في غضون ذلك، أوضحت منصة الفيديوهات أيضا أن جميع صانعي المحتوى المؤهلين لميزات التسوق الجديدة، يمكنهم وضع ”علامات“ (أو tag) على المنتجات في البث المباشر من ”غرفة التحكم المباشر“ (أو Live Control Room).

وأعلنت ”يوتيوب“ عن أدوات جديدة ضمن علامة التبويب ”Shopping“، حيث يمكن لصانعي المحتوى إدارة كيفية وضع علامات (tags) على منتجاتهم وظهورها عبر قنواتهم بسهولة.

وقالت الشركة ”ندرك أن صانعي المحتوى يقضون وقتا طويلا في تطوير منتجاتهم. لذا، نتطلع دائما إلى جعل إدارة متاجرهم على يوتيوب أكثر سهولة، وجلب منتجاتهم مباشرة إلى متابعيهم من خلال الأدوات الجديدة.“

ويأتي إطلاق الميزات الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه شركة ”يوتيوب“ على تحويل منصتها إلى وجهة تسوق واسعة النطاق مع إطلاق منتجات، مثل: ”الإعلانات القابلة للتسوق“ أو ”القدرة على التسوق مباشرة من البث المباشر“ الذي يستضيفه المبدعون.

وفي الأسابيع الأخيرة، طرحت الشركة العديد من الميزات التي زعمت أنها ستسهل على المشاهدين اكتشاف العلامات التجارية والتسوق منها، كان آخرها السماح لاثنين من صانعي المحتوى ببث مباشر واحد للتسوق معا.

وكانت ”يوتيوب“ أعلنت أيضا عن ميزة أخرى تسمى بـ“Live Redirect“، والتي ستسمح لصانعي المحتوى ببدء بث مباشر للتسوق عبر قنواتهم ثم إعادة توجيه الجمهور إلى قنوات العلامات التجارية ليواصل المتسوقون مشاهدتها.