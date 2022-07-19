ألمانيا.. مشروع لشحن السيارات الكهربائية من أعمدة الإنارة

أطلقت السلطات الألمانية، للمرة الأولى، مشروعًا رائدًا لشحن السيارات الكهربائية من أعمدة إنارة الشوارع.

وبدأ المشروع بتركيب أول 200 عمود إضاءة في شوارع الأحياء الخارجية من مدينة برلين، قادرة على شحن السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 1000 عمود في المستقبل القريب.

وأعلنت السلطات الألمانية، الأسبوع الماضي، عن تركيب محطة شحن السيارات الكهربائية الأولى على شكل عمود إضاءة في المقاطعة الشرقية من برلين.

والمشروع جزء من مبادرة ”الهواء النظيف“ الممولة من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.

ويعترض التحول إلى السيارات الكهربائية جملة عقبات؛ أبرزها عدم وجود ما يكفي من محطات الشحن، إذ إن معظم محطات الشحن موجودة حول المراكز المكتظة بالسكان، فاحتمال امتلاكهم للسيارات الكهربائية أكبر.

وقالت وزيرة النقل في ألمانيا، مايكي نيدبال، إن ”تأمين البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف المناطق، يمكن أن يساعد السكان على شحن سياراتهم في مناطق أقرب إلى منازلهم، عوضًا عن الذهاب إلى أماكن بعيدة“.

ويرى خبراء التخطيط المدني وصناع القرار أن دمج شحن السيارات الكهربائية بما هو موجود سابقًا من شبكة الإضاءة العامة في الشوارع وبنيتها التحتية، مناسب جدًا لمستقبل المدينة.

ووفقًا للسلطات في برلين، تهدف المبادرة إلى نشر محطات شحن كهربائية سهلة الوصول في جميع زوايا المدينة البعيدة، وفي نهاية توسيع الشبكة، سيكون هنالك 1000 عمود للشحن الكهربائي في المدينة، متاح للشحن من قبل العامة، وفقًا لموقع ”ذا مايور“.

ويسعى المسؤولون المحليون حاليًا إلى التركيز على إيجاد المناطق المناسبة خارج مركز المدينة وفي الأحياء النائية.

ويبدو أن تذبذب أسعار الوقود الأحفوري، وارتفاع سوية الوعي الشعبي حول العالم بأضراره البيئية، ساهم بتنامي الاهتمام العالمي بالبدائل الصديقة للبيئة.

ونفذ عدد من الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، وارتفعت فيها مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة.