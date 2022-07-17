تعرف على المنتجات ثلاثية الأبعاد الأكثر بحثا عبر غوغل

المنتجات المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد هي ثاني أكثر الابتكارات التي يتم البحث عنها ضمن 10.000 عملية بحث شهرية على مستوى العالم شهدها محرك بحث غوغل الأشهر في العالم.

وأظهرت دراسة مسحية جديدة أجرتها شركة ”هوبس“ الهولندية للتصنيع الحاسوبي باستخدام تقنيات 3D، أن المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، هي ثاني أكثر الابتكارات التكنولوجية التي يبحث عنها الناس عبر محرك البحث غوغل.

وكشفت الدراسة عن إجراء 10 آلاف عملية بحث شهرية عبر غوغل على مستوى العالم، حول المنتجات المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد 3D.

فما أكثر هذه المنتجات بحثاً عبر غوغل؟

اللحوم المصنوعة بتقنية 3D

ووفق دراسة الشركة الهولندية، فإن اللحوم المصنوعة بالطابعة ثلاثية الأبعاد، هي الأكثر شيوعًا في 4500 عملية بحث على غوغل شهريًا، من بين المنتجات الثلاثية الأبعاد الأخرى.

ولفتت الدراسة إلى أن متوسط عمليات البحث الشهرية عبر غوغل عن الطعام المصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد يبلغ 9800 عملية.

وضمن هذه الفئة، يصل متوسط البحث الشهري عبر غوغل، عن اللحوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى 4500 عملية.

الأزياء المطبوعة بتقنية 3D

وجدت الدراسة أن الأزياء المطبوعة بتقنية 3D، ثاني أكثر المنتجات الثلاثية الأبعاد التي يبحث عنها الناس عبر غوغل.

وأظهرت أن الاهتمام بالأحذية هو الأعلى في عمليات البحث عبر غوغل، من فئة الأزياء المطبوعة بتقنية 3D.

وبلغت بالمتوسط 5400 عملية بحث على غوغل عن أحذية مطبوعة ثلاثية الأبعاد كل شهر.

وبحسب مجلة ”فيجكونوميست“ لأخبار المنتجات المستدامة، فإن مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد هو أول من أدخل تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذه الصناعة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا هائلاً.

وقدم مصمم الأزياء الأمريكي زاك بوزن لأول مرة، 5 قطع مطبوعة ثلاثية الأبعاد يمكن ارتداؤها، وذلك في حفل ”ميت غالا“ لعروض الأزياء في موسمه لعام 2019، في معهد ”متروبوليتان“ للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.

نمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد

خلصت نتائج دراسة الشركة الهولندية إلى أن الاهتمام بالابتكارات ثلاثية الأبعاد يتزايد في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت الدراسة أن ينمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل عام بنسبة 24%، ليصل إلى 44.5 مليار دولار بحلول عام 2026.

وقال فيليمون شوفر، مدير شركة ”هوبس“: ”بشكل عام، نتوقع رؤية المزيد من علامات النمو في الطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2022 وما بعده“.

وأوضح شوفر، أن أنظمة الأتمتة المحسّنة، وضوابط الجودة القابلة للتطوير، وتخفيض تكاليف المواد والمعالجة، ستساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد على أن تصبح عملية التصنيع القوي الذي يناسب إمكاناتها الهائلة.