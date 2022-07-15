"سوني" تطلق برنامج جوائز جديد لمستخدمي "بلايستيشن‎‎"

أطلقت شركة ”سوني“ برنامجا جديدا للمكافآت يحمل اسم PlayStation Stars، الذي يختص بتقديم جوائز ومكافآت لجمهور ولاعبي بلايستيشن.

وتتضمن الجوائز مجموعة متنوعة من المقتنيات الرقمية، بما في ذلك عناصر غاية في التميز والندرة.

أعلنت الشركة، الخميس، أن برنامجها الجديد ”بلايستيشن ستارز“ سيعمل على توفير نقاط لمكافأة اللاعبين على مجموعة من الأنشطة والمهام التي ينجزونها، مثل لعب لعبة معينة خلال شهر، أو أن ينجح اللاعب في أن يكون أول من يربح الجائزة البلاتينية على مستوى منطقة جغرافية معينة، إلى جانب المزيد من المهام المتنوعة“.

وبشكل عام، فإن برنامج سوني الجديد لنقاط الولاء يتشابه كثيرا مع نظيره من مايكروسوفت والذي يسمى بـ“Microsoft Rewards“، والذي تقدم من خلاله الشركة الأمريكية جوائز للاعبي منصتها ”إكس بوكس“ حيث يمكنهم تحويل تلك النقاط بعد الحصول عليها إلى بطاقات خصومات يمكن الاستفادة بها لشراء الألعاب أو الحصول على رصيد داخل الألعاب لشراء عناصر رقمية وتطوير تجربتهم بداخلها.

ويسمح برنامج ”بلايستيشن ستارز“ باستبدال النقاط التي يجمعها اللاعب بألعاب أو مقتنيات رقمية مميزة، وذلك يتضمن الحصول على مجسمات حقيقية لشخصيات في الألعاب المفضلة لديه، أو كذلك الحصول على اكسسوارات مميزة.

وسيحصل المشتركون في خدمة ”بلايستيشن بلس“ على معاملة خاصة، حيث سيمكنهم الحصول على نقاط ولاء إضافية تميزهم عن غير المشتركين.

وركزت سوني على أن المقتنيات الرقمية التي يمكن للاعبين الحصول عليها مقابل نقاط الولاء في برنامجها الجديد ليست قطع مشفرة غير قابلة للاستبدال NFT، وليس لها أي علاقة بتقنية سلاسل الكتل ”بلوكتشين“.

وأشارت الشركة إلى أن برامج المكافآت الجديد سيتم تطبيقه بشكل رسمي نهاية العام الجاري، دون تحديد تاريخ محدد لبدء العمل به.