"ديزني لاند" تطلق خدمة تذكير الزوار بأماكن اصطفاف سياراتهم

أطلقت ”ديزني لاند“ خدمة جديدة لزوارها خلال الفترة المقبلة، خاصة لمن ينسون أماكن اصطفاف سياراتهم عند وصولهم إلى المدينة الترفيهية الكبيرة.

وتتمثل الخدمة الجديدة في ميزة تسمح بتذكير الزوار بأماكن سياراتهم في مساحات الانتظار الشاسعة عبر إشعار يصل إلى هواتفهم الذكية.

الميزة الجديدة ستتوفر نهاية هذا الصيف لأول مرة في عالم ”والت ديزني“ بفلوريدا.

وتعتمد الميزة المجانية الجديدة على استخدام بيانات ”GPS“ على هواتف زوار عالم ”ديزني“، وكذلك تقنيات البلوتوث، بحيث يمكن للتطبيق الاحتفاظ بمكان انتظار السيارة بدقة فائقة، كي يتمكن الزائر من العثور على سيارته بشكل سريع ومباشر عند إنهاء جولته.

الميزة الجديدة ستتوفر في صورة تطبيق منفصل وكذلك داخل تطبيقات“Disneyland“ و“Disney Worlds“ كميزة جديدة متوفرة في القوائم الداخلية للتطبيقات.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، سيكون على زوار متنزهات ”ديزني لاند“ إدخال بيانات مكان انتظار السيارة داخل أحد التطبيقات الرسمية، ومن ثم يتم اتباع الخطوات التي تظهر على شاشة الهاتف، وتشغيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي بشكل تلقائي، بحيث تصبح مهمة الاحتفاظ بموقع السيارة بدقة على الهاتف أمرا سريعا.

وبمجرد إنهاء الزوار لجولتهم داخل متنزهات ”ديزني“، سيكون عليهم فقط فتح أحد التطبيقات التي يتم استخدامها لحفظ الموقع من ”ديزني“، للتعرف على موقع السيارة مباشرة.

وتعد شركة ”ديزني“ من أكثر الشركات في عالم صناعة الترفيه التي تسعى وراء تطوير تقنيات جديدة والاستفادة منها في تقديم تجارب تفاعلية للجمهور.

وسجلت الشركة براءة اختراع جديدة نهاية العام الماضي لتقنية تسمح باستخدام أنظمة عرض هولوجرامية ثلاثية الأبعاد، بحيث يمكن تقديم عروض حية بمجسمات ضوئية ”3D“.

وسيفسح ذلك المجال أمام تطوير مستوى الترفيه المقدم لزوار متنزهاتها حول العالم، وذلك دون الحاجة إلى ارتداء الزوار نظارات ذكية، سواء نظارات واقع افتراضي ”VR“ أو واقع معزز ”AR“.