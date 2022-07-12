ناسا تستعد للكشف عن "مفاجأة كونية" اليوم.. فما هي؟

تكشف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم الثلاثاء عن صور وبيانات طيفية ستعرضها في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند.

وهذه الصور والبيانات تم أخذها عن طريق، تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وجرى تصميم مرصد ويب الذي تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق، لسبر أغوار الطور الأول للكون المعروف، وهو ما يبشر بعصر ثوري من الاكتشافات الفلكية، بحسب ما أوردته ”رويترز“.

وسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، للكشف عن لمحة مما ستنشره ناسا، حيث كشف النقاب عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي ، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وأظهرت الصورة التي عرضها بايدن وبيل نيلسون رئيس ناسا سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم (سماكس 0723)، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة ”عدسة جاذبية“، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في ”خلفية“ الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

وقبل الكشف عن الصورة، قال بايدن ”إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه … وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة: ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدا عن عالمنا. إنه أمر مذهل بالنسبة لي“.

أنتج تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن. تُعرف هذه الصورة لمجموعة المجرات SMACS 0723 ، المعروفة باسم الحقل العميق الأول لـ Webb ، بالتفاصيل.

ظهرت آلاف المجرات – بما في ذلك أضعف الأجسام التي لوحظت في الأشعة تحت الحمراء – في عرض ويب لأول مرة. تغطي هذه القطعة من الكون الشاسع رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض على مسافة ذراع.

هذا المجال العميق ، الذي التقطته كاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) ، هو مركب مصنوع من صور بأطوال موجية مختلفة ، يبلغ مجموعها 12.5 ساعة – يحقق أعماق بأطوال موجات الأشعة تحت الحمراء وراء أعمق حقول تلسكوب هابل الفضائي ، والتي استغرقت أسابيع.

تُظهر الصورة عنقود المجرات SMACS 0723 كما ظهر قبل 4.6 مليار سنة. تعمل الكتلة المجمعة لعنقود المجرات هذا كعدسة جاذبية، حيث تقوم بتكبير المجرات البعيدة خلفها.

لقد جلبت كاميرا ويب NIRCam تلك المجرات البعيدة إلى بؤرة تركيز حادة – فلديها هياكل صغيرة وخافتة لم يسبق رؤيتها من قبل، بما في ذلك عناقيد النجوم والميزات المنتشرة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ“ناسا“ سيبدأ الباحثون قريبًا في معرفة المزيد عن كتل المجرات وأعمارها وتاريخها وتركيباتها، حيث يبحث ويب عن أقدم المجرات في الكون.

هذه الصورة هي من بين أول الصور الملونة الكاملة للتلسكوب، حيث سيتم إصدار المجموعة الكاملة اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، خلال بث تلفزيوني مباشر لناسا.