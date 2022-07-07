36 صورة تصل لنهائي مسابقة التصوير الفضائي البريطانية

قالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إن 36 صورة وصلت للمرحلة النهائية من مسابقة التصوير الفضائي السنوية، التي تشمل صورًا للفضاء وانعكاساته على الأرض.

وأشارت الشبكة، يوم الأربعاء، إلى أن الصورة النهائية تضمنت ”درب التبانة“ المرصعة بالنجوم فوق الساحل الأمريكي والغيوم الوردية والأرجوانية المطلة على الأرجنتين، وانعكاس الشفق القطبي في المياه الساكنة لبحيرة في كندا، والتي التقطها المشاركون في القائمة المختصرة للمشاركين في منافسة صور علوم الفلك لعام 2022.

وأوضحت الشبكة أن ”أكثر من 3000 مصور من هواة ومحترفين من 67 دولة شاركوا في النسخة الـ14 من المسابقة التي ينظمها المرصد الملكي في غرينتش بلندن“، لافتة إلى أن ”بعض المشاركين استكشفوا في صورهم تأثير التلوث على التصوير الفلكي“.

ونقلت الشبكة عن بيان للمنظمين قوله، إن المرشح لفئة ”Skyscapes“ شون جوبيل، تمكن من تصوير محاذاة القمر فوق أفق مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد عاصفة شتوية نشرت ضباب التلوث وجعلت المشهد أكثر وضوحًا.

ومن جانبه، التقط المصور الصيني المختص في صور علوم الفلك شين شاو، صورة لمثلث ”بيكرينغ“، وهو جزء من سديم الحجاب في كوكبة ”Cygnus“، رغم التلوث الضوئي في مدينة ”شاوشينغ“ بالصين.

وقال عالم الفلك في المرصد الملكي وحكم المسابقة، إد بلومر ”كان أمرًا مرضيًا حقًا أن نرى عدد المشاركين الذين تحدوا أنفسهم لالتقاط أحداث غير عادية ومشاهد نادرا ما يتم تصويرها أو مشاهد عابرة.. هناك بعض الأشياء التي لم ترها من قبل، وحتى بعض الأشياء التي لن نراها مرة أخرى“.

ولفتت الشبكة، في تقريرها، إلى أنه سيتم الإعلان عن الصور الفائزة في الـ15 من أيلول/سبتمبر المقبل في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت وستعرض في المتحف البحري الوطني بلندن.

وقالت الشبكة ”تم إدراج 36 صورة في القائمة المختصرة في 11 فئة وهي تشمل مشاهد فريدة قلما نراها بالعين المجردة“.

والمرصد الملكي في ”غرينتش“ هو مرصد يقع على تل في ”غرينتش بارك“ في جنوب شرق لندن، حيث لعب دورا رئيسا في تاريخ علم الفلك والملاحة .