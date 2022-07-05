إيران تحجب منصة الألعاب الأكثر شعبية في العالم (Twitch)

ذكرت تقارير إخبارية إيرانية، الثلاثاء، إن السلطات في البلاد أقدمت على حجب تويتش (Twitch) المنصة الأكثر شعبية في العالم والتي تقدم خدمات الألعاب الإلكترونية التي تمتلكها شركة أمازون الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية الرسمية، في تقرير لها إنه ”بالأمس، نشر مستخدمو الفضاء الافتراضي تقارير تفيد بأنه لا يمكنهم استخدام شبكة Twitch الاجتماعية بدون برامج تجاوز الحجب، ما يعني أن السلطات قامت بحجب هذه المنصة“.

من جانبه، نقل موقع صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية بالنسخة الفارسية، عن مصادر إيرانية قولها إن ”السلطات أقدمت الاثنين على حجب هذه المنصة التي تعد أحد أشهر خدمات البث المباشر لألعاب الكمبيوتر، بالإضافة إلى حجب منصة ديسكورد(Discord)“.

ومنصة ديسكورد هو برنامج تواصل اجتماعي مجاني مخصص للألعاب، ويوفر الاتصالات النصية والفيديو بين المستخدمين في قناة الدردشة.

وبحسب المصادر الإيرانية فإن ”قرار حجب منصة تويتش قد تم اتخاذه منذ حوالي أسبوع بقرار من مجموعة العمل المعنية بتحديد المحتوى الإلكتروني والتي بيدها رفع قرار حجب المواقع الإلكترونية إلى وزارة الاتصالات“.

واحتج العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حجب هذه المنصة في الأيام الماضية باستخدام هاشتاغ ”لا للرقابة“.

كما أفاد موقع ”انتخاب“ الإيراني، إنه ”هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها Twitch بعيدًا عن متناول الإيرانيين داخل البلاد، ففي شتاء العام الماضي، كانت هذه الخدمة غير متوفرة لفترة قصيرة، وبعد احتجاج المستخدمين تم رفع الحجب المؤقت من قبل السلطات الإيرانية من دون تقديم أي تفسير“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الرسمية بشأن حجب هذه المنصة، لكن العديد من وسائل الإعلام أكدت الحجب.

والآن، مع حظر هذه الخدمة مرة أخرى، يتعين على المستخدمين الانتظار بضع دقائق لفتح Twitch ، والرسالة التي تظهر لهم أخيرًا هي أنه لا يمكن الوصول إلى هذا الموقع؛ ولكن من خلال الاتصال ببرامج تجاوز الحجب يمكن الوصول إلى هذه المنصة بسهولة.

وTwitch هي خدمة بث فيديو تفاعلي لها جمهور كبير من الأشخاص المهتمين بألعاب الكمبيوتر. كان المالك الأصلي لـ Twitch هو justin.tv ، ولكن في عام 2011 تم فصل الخدمة عن الشركة الأم، وبعد حوالي ثلاث سنوات اشترتها شركة آمازون مقابل 900 مليون دولار.

ويمكن للاعبين المحترفين على Twitch مشاركة ألعابهم مع الآخرين وكسب المال بهذه الطريقة، ومعظم المعجبين بهذه الخدمة هم من المراهقين.

ربطت مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه المشكلة بإعادة ظهور ”خطة الحماية“ التي قدمتها لجنة في البرلمان الإيراني في وقت سابق من هذا العام والتي تدعو لتقييد الوصول إلى الإنترنت وإبطاء تطبيق إنستغرام.