أسوس تطلق سماعة جديدة تتحول إلى لاسلكية حسب الطلب‎‎

أطلقت شركة أسوس سماعات جديدة تحمل اسم Asus ROG Cetra True Wireless Pro والتي تحاول تقديم تجربة استماع مختلفة لمستخدميها، سواء أكانوا من عشاق الألعاب أو الراغبين في الحصول على جودة صوتية مميزة أو يبحثون عن الراحة عند اختيار سماعتهم الخاصة للأذن.

السماعات الجديدة مصممة بطريقة تجعل من السهل استخدامها كسماعات لاسلكية تثبت مباشرة داخل الأذن، أو أن يتم توصيلها بوساطة كابل مخصص لها بحيث يسهل على المستخدم تثبيتها على رقبته بشكل تقليدي، ويقدم الكابل الإضافي يقدم للمستخدم نظام معالجة صوتية رباعي Quad DAC، وذلك يمنح المستخدم خيارات متنوعة لجودة الصوت.

السماعات الجديدة تحمل زوجا من مشغلات الصوتيات بحجم 10 ملليمتر، وتدعم كذلك منصة كوالكوم لمعالجة الصوتيات Snapdragon Sound Platform، إلى جانب تقنية AptX Lossless وذلك لتقديم جودة استماع متنوعة بين 24-bit و96 كيلوهيرتز بجودة CD، مما يجعلها أول سماعة في الأسواق تقدم هذه التوليفة من مستويات الجودة المختلف.

ولكي ترفع أسوس من جودة التجربة الصوتية، أضافت الشركة تقنية ESS 9280 QUAD DAC لمعالجة الصوتيات بصحبة الكابل الإضافي، والذي يتصل بالسماعات بمخرج USB-C.

وزودت أسوس سماعتها الجديدة بتقنية عزل الضوضاء مع ميكروفونها بحيث يتمكن المستخدم من التحدث إلى الطرف الآخر من المكالمات الهاتفية أو تسجيل الصوت بشكل واضح حتى في الضوضاء الشديدة أو حركة الهواء القوية، كما أن السماعات مزودة بتقنية العزل المستمر للضوضاء Active Noise Cancellation عند توصيل السماعات عبر البلوتوث.

وأضافت أسوس أيضا مزايا أخرى مثل التحكم باللمس في السماعة مثل التحكم في مستوى الصوت وتغيير المقاطع الصوتية، إلى جانب تزويد السماعة بمقاومة المياه والأتربة بتقييم IP4X، وبالتالي يمكنها مقاومة مياه الأمطار والتعرق عند ارتدائها مع أداء التمارين الرياضية.

السماعة مزودة ببطارية تكفي للعمل 7 ساعات مع استخدام السلك المرفق أو 21 ساعة وذلك دون تقنية ANC، أو 4 ساعات ونصف بشكل لاسلكي كامل أو 13 ساعة مع تشغيل التقنية، إلى جانب علبة السماعة التي تقدم 10 دقائق من الشحن السريع والتي تتيح ساعة ونصف من الاستخدام.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل تسعيرها للسماعة الجديدة، ولكنها أوضحت الموعد المتوقع لطرحها بالأسواق والذي سيكون في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.