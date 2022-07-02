Integro-E سيارة إسعاف المستقبل التي تنقل المستشفى إليك

يمكن لسيارة الإسعاف الكهربائية التي تستخدم تقنية Formula 1 والمجهزة بأجهزة التصوير بالأشعة السينية أن تكون بمثابة المستشفى الذي يأتي إليك حيث تكون.

ولتنفيذ هذا المفهوم، كشفت شركة International Ambulances ومقرها مقاطعة ”نورفولك“، عن سيارة الإسعاف الكهربائية الجديدة التي أطلقت عليها اسم Integro-E، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وترى الشركة أن سيارة الإسعاف الكهربائية Integro-E تمثل مستقبل خدمات الطوارئ ويمكن طرحها في أقرب وقت في العام المقبل، إذا اجتازت اختبارات الخدمة الصحية.

ويمكن لعربة Integro-E الأنيقة ذات الست عجلات أن تسير أسرع بمرتين من أسطول شاحنات خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS الحالي وهي مزودة بكافة المعدات الطبية اللازمة ”لنقل المستشفى إلى المرضى“.

وكان هناك توجه في NHS نحو المزيد من السيارات الصديقة للبيئة على مدار العقد الماضي، حيث أصر مديرو الصحة على جعل الخدمة الصحية محايدة للكربون بحلول عام 2045.

ونظرًا لأن الشاحنات الصغيرة التقليدية أصبحت الآن غير مفضلة، فإنه ليس لديها خيار آخر سوى شراء شاحنات محولة تكون أكثر صداقة للبيئة لأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أو حتى كهربائية، لكن غالبًا ما يتم انتقادها لكونها صغيرة جدًا ولا تقدم خدمات متطورة.

وتعتبر العربة أقرب إلى حافلة مستقبلية أكثر من كونها سيارة إسعاف تقليدية، فهي تحتوي على نظام أشعة سينية على متنها ونظام الموجات فوق الصوتية، الذي يعتقد مصنعوه أنه يمكن أن يساعد في تشخيص المرضى في الموقع وتحديد طبيعة حالتهم.

ومن حيث الكفاءة، يمكن أن تحصل العربة الجديدة على أميال أكثر بمقدار 10 أضعاف من نفس مقدار الشحن مثل سيارات الإسعاف الكهربائية في أسطول NHS الحالي.

لكن سعرها الضخم البالغ 300 ألف جنيه إسترليني (363 ألف دولار أمريكي) يعني أن المفوضين قد يرفضون احتمال الاضطرار إلى دفع ضعف مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني الذي يدفعونه مقابل المجموعة الحالية من المركبات.

وسيكون إطلاق أول سيارة إسعاف من طراز Integro-E نهاية شهر يوليو، وذلك قبل عرضها في منتدى قيادة سيارات الإسعاف من 6 إلى 7 سبتمبر في جزيرة هينكلي، ليسيسترشاير.

وبعد إخضاعها للاختبارات مع منافساتها، سيقرر رؤساء الخدمات الصحية ما إذا كانت العربة الإسعافية الجديدة تفي بالمواصفات الوطنية، وفي حال تم التأكد من ذلك فيمكن حينها تعميمها على مختلف المناطق، بحسب الصحيفة.