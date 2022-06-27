"إل جي" تكشف خططها نحو شحن السيارات الكهربائية

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، عن خططها بشأن الانتقال إلى مجال شحن السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة أنها استحوذت على شركة ”أبل-مانجو“، وهي مطور لشاحن بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، في إطار تصاعد السباق لإنتاج كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية على مستوى العالم، مشيرة أن عملية الاستحواذ ستسمح لها بالاستفادة من ”فرص الأعمال“ المستقبلية.

وقال نائب الرئيس الأول لشركة ”إل جي“، بايك كي مون، إنه ”من المتوقع أن ينمو سوق شحن المركبات الكهربائية بسرعة بسبب الطلب المتزايد على المزيد من السيارات الصديقة للبيئة.“

وأضاف في بيان أنه ”بالاستفادة من معرفتنا وخبرتنا في قطاع معاملات الشركات، سنقدم حلولًا مخصصة ومتكاملة لشحن المركبات للعملاء، ما يعزز القدرة التنافسية الحالية مع الشركات الأخرى ويضمن استعدادنا للفرص المستقبلية.“

واستحوذت ”إل جي“ على حصة 60% من ”أبل-مانجو“ – التي ستصبح شركة تابعة لها بعد الصفقة – بينما استحوذت شركتا ”جي إس. إنرجي“ و“جي إس. نواتك“ على 34% و6% على التوالي، ولم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للصفقة، لكن وفقًا لتقرير إعلامي محلي، يقدر حجم الاستحواذ بـ7.8 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام بعد أن أغلقت ”إل جي“ أعمالها في مجال الهواتف المحمولة الخاسرة للتركيز على مجالات نموها، مثل السيارات الكهربائية وإنترنت الأشياء (IoT) وحلول معاملات الشركات، والمعروفة باسم “ B2B“.

وأعلنت الشركة أنها تستعد للاستفادة من خبراتها في إنشاء واجهات سهلة الاستخدام لجعل تجربة شحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية ممتعة وسهلة للسائقين.

ومن خلال الانتقال إلى أعمال شحن السيارات الكهربائية، يمكن للشركة أن تخلق المزيد من التآزر بين تطوير بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة وحلول إدارة الطاقة وأجهزة الشحن.

وكشف عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي عن خططه لإنشاء أول خط إنتاج لشاحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية بحلول نهاية العام الجاري، بهدف توفير حلول شحن مخصصة للمساكن الخاصة ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات العامة.

وكانت شركة ”إل جي“ قد دخلت مجال صناعة السيارات الكهربائية في عام 2013 من خلال إنشاء شركة ”LG Vehicle Component Solutions“، كما استحوذت أيضًا على شركة ”ZKW“ لإضاءة السيارات ومقرها النمسا في عام 2018 لتوسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية، كما دخلت في شراكات عدة في ديسمبر 2020 لتصنيع المحركات الإلكترونية والمحولات.