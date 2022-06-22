شركة هندية تطلق أحدث نظارة ذكية تدعم استخدامات متعددة للاتصال

كشفت شركة ”Noise“ الهندية، للأجهزة الذكية، النقاب عن أول نظارة ذكية لها على الإطلاق تُسمى ”Noise i1“ يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه النظارات مع عدد كبير من المميزات، مثل الشحن المغناطيسي وتقدير الحركة والتحكم الصوتي دون استخدام اليدين، التي من خلالها يحصل المستخدمون على الراحة والأناقة وتجربة الصوت المحسنة.

وتتميز نظارة ”Noise i1“ بتصميم صوتي ثوري موجه يضمن وصول الموسيقى بشكل أفضل، حتى أنها تخفض ضوضاء الخلفية أيضًا وتوفر إجمالي وقت تشغيل يصل لـ9 ساعات بشحنة واحدة.

وتتصل النظارات بالهاتف الذكي باستخدام تقنية ”Bluetooth v5.1“ المضمنة في النظام.

علاوة على ذلك، عند الشحن لمدة 15 دقيقة، توفر ”Noise i1“ وقت تشغيل يصل لـ120 دقيقة، كما يمكن للمستخدمين الرد على أو رفض المكالمات باستخدام أدوات التحكم باللمس متعددة الوظائف ويمكنهم حتى ضبط الموسيقى والمساعد الصوتي باستخدامها.

والنظارة مدعمة بدرجة ”IPx4“ المحددة لمقاومة الرذاذ سواء من الماء أو العرق، كما تتضمن ”Siri وGoogle Assistant“ كمساعد صوتي أيضًا، وتظل متصلة بالهاتف الذكي حتى على مسافة 10 أمتار.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالأسعار، يمكن للمستخدمين شراء ”Noise i1“ من الموقع الرسمي للشركة بسعر 67 دولارا أميركيا.

وقالت الشركة إنها تريد تقديم ”أفضل تجربة تقنية لأي شخص يبحث عن أفضل تجربة صوتية في فئتها“.

ويمكن إقران النظارة الذكية، بأجهزة تعمل بنظام ”Android وiOS“، وتقول الشركة إنها قامت بتدعيم النظارة بتقنية Hyper Sync التي ابتكرتها خصيصا في الجهاز الجديد القابل للارتداء، والتي يُزعم أنها تتصل بأي جهاز تلقائيًا.

ومن المرجح أن تنافس نظارات ”Noise i1“ الذكية نظارات ”Titan EyeX“ الذكية التي تم إطلاقها في الهند أيضا في كانون الثاني/يناير من هذا العام.

وتشتمل ”Noise i1“ على زوج من العدسات الشمسية المعتمدة لتوفير حماية بنسبة 99٪ من أشعة ”VA / B“، كما أنها تأتي مع عدسة شفافة بطبقة ترشيح للضوء الأزرق يمكن للمستخدمين تبديلها أثناء العمل أمام الشاشات لساعات طويلة.

علاوة على ذلك، يمكنهم تبديل العدسات بالعدسات الموصوفة من قبل الطبيب لجعل ”Noise i1“ نظارة أساسية. بخلاف ذلك، تتمتع النظارة الذكية بحقيبة حمل بسيطة وتزن حوالي 47 غراما.